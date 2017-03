Máy bay của Cathay Pacific phải hạ cánh khẩn cấp

Hành khách chuyến bay CX715 của Cathay Pacific vội vã rời máy bay, sau khi máy bay chở họ hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Changi. (Nguồn: Reuters)

Tại Singapore, một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific trong hành trình đến Jakarta (Indonesia) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Changi của nước này.



Theo các quan chức sân bay Changi, 45 phút sau khi cất cánh từ sân bay này, chiếc máy bay A330-300 chở 136 hành khách đã phải quay lại sân bay để hạ cánh khẩn cấp do một động cơ bị cháy.



Sáu xe cứu hỏa được điều đến đã ứng cứu kịp thời, dập tắt được đám cháy. Tất cả hành khách trên máy bay đều an toàn. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.



Cùng ngày, một chiếc trực thăng của quân đội Indonesia cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Timika thuộc tỉnh Papua.



Kênh truyền hình tư nhân TVOne đưa tin chiếc máy bay chở 13 người gặp sự cố khi đang bay ở vùng núi nhiều sương mù. Không có ai thiệt mạng, nhưng 4 người trên máy bay bị thương nặng.



Sáng cùng ngày, một máy bay trực thăng dân sự của Trung Quốc bị rơi khi đang phun thuốc trừ sâu ở ngoại ô Bắc Kinh, viên phi công bị thương.



Cảnh sát Trung Quốc cho biết máy bay trên bị rơi xuống làng Lộ Tân Trang (Luxinzhuang) lúc 9 giờ 28 phút sáng, rất may không có ai trên mặt đất bị thương.



Theo điều tra ban đầu, Cục lâm nghiệp Bắc Kinh đã thuê chiếc máy bay này của một công ty ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, để phun thuốc trừ sâu./.