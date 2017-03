Máy bay dân dụng của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp

Đại diện Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết máy bay trên đã buộc phải quay lại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York.



Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã được triển khai tại sân bay do nhà chức trách quan ngại trường hợp xấu nhất có thể xảy ra sau khi có tin cho biết một cánh máy bay bốc cháy.



Máy bay đã hạ cánh an toàn và không có hành khách nào bị thương.



Người phát ngôn Holly Baker của FAA sau đó đã bác bỏ thông tin nói rằng một cánh máy bay bốc cháy./.







Theo(TTXVN/Vietnam+)