Máy bay F-35 trục trặc, Mỹ phải dùng lại máy bay cũ

Chiến đấu cơ F-35 tại căn cứ không quân Edwards, California, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Do việc sản xuất máy bay phản lực chiến đấu F-35 liên tục bị trì hoãn vì lý do kỹ thuật, Lầu năm góc sẽ nâng cấp 350 chiếc máy bay cũ kỹ F-16 để bổ sung vào phi đội của không quân nước này.



Tướng Norton Schwartz, tham mưu trưởng không quân Mỹ, nói “Vấn đề liên quan đến việc những chiếc F-35 rõ ràng không thể xuất xưởng nhanh như trông đợi.”



Vì vậy, không quân Mỹ cần “sự thay thế cần thiết để đảm bảo khả năng vận hành cho tới khi những chiếc F-35 được xuất xưởng.” Máy bay chiến đầu F-35, do hãng Lockheed Martin chế tạo, được coi là xương sống của không quân Mỹ trong tương lai, nhưng kế hoạch sản xuất đầy tham vọng mẫu máy bay mới này gặp nhiều trục trặc kỹ thuật trong những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.



Các quan chức Mỹ do đó đã nghiên cứu khả năng tiếp tục sử dụng máy bay F-16 khi họ ra mắt ngân sách dự kiến của không quân cho năm tài khóa 2013.



Mặc dù việc sản xuất máy bay F-35 bị chậm trễ, Chánh văn phòng không quân Mỹ Michael Donley khẳng định chính quyền vẫn giữ nguyên cam kết với chương trình này và sẽ tăng cường 2.443 máy bay chiến đấu mới theo đúng kế hoạch.



Ông Michael Donley nói: “Đây là chuyện phải làm với lực lượng vũ trang của chúng ta. Đó là tương lai của quân đội, không chỉ cho không quân, hải quân và thủy quân lục chiến, mà cho cả 12 đối tác quốc tế của chúng ta nữa.”



Được đầu tư khoảng 385 tỷ USD, F-35 là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu năm góc. Quân đội hy vọng nhận được 423 chiếc F-35 trong giai đoạn 2013 và 2017, nhưng sau đó phải giảm con số này xuống chỉ còn 244 chiếc./.

Theo Trần Trọng (Vietnam+)