Máy bay Mỹ chở 172 khách phải hạ cánh khẩn cấp

Các máy bay chở khách của American Airlines. (Ảnh minh họa)



Tuyên bố của hãng hàng không Mỹ American Airlines đưa ra tại thủ đô Bogota của Colombia nêu rõ máy bay Boeing 757 chở 172 hành khách đã phải hạ cánh xuống sân bay trên đảo San Andres của Colombia.



"Máy bay Boeing 757 chở 172 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay trên đảo San Andres của Colombia vào lúc 9h45 sáng 19/9 giờ địa phương (71h45 tối qua ở Việt Nam)", tuyên bố nêu rõ.



Tuyên bố cũng cho biết việc hạ cánh được thực hiện vì lý do kỹ thuật và toàn bộ các hành khách trên máy bay đều đã an toàn. "Các hành khách đã được đưa xuống máy bay an toàn trong khi đội bảo dưỡng đang tìm hiểu nguyên nhân khiến có quá nhiều khói trong buồng lái".



Giám đốc Văn phòng An toàn dân dụng của sân bay San Andres, ông Frank Gonzalez, cũng xác nhận các thông tin trên, đồng thời cho biết máy bay phải hạ cánh trong điều kiện mưa khá nặng hạt.

Chiếc máy bay này đang thực hiện hành trình từ San Jose tới Miami.





Theo Vũ Hà (Dân trí / AFP)