Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp vì bị dọa bom

Hai chiếc máy bay của American Airlines và Finn phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở New York. Ảnh: CBS



Theo Vũ Hà (VNE)



Nhà chức trách Mỹ cho biết hai chuyến bay của hãng American Airlines xuất phát từ San Francisco và chuyến bay của Finnair xuất phát từ Helsinki, thủ đô Phần Lan, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế JFK ở New York chiều 17/9.Cả hai máy bay đều tiếp đất an toàn và ngay lập tức được tiến hành rà soát. Cảnh sát khẳng định, trên hai máy bay hoàn toàn không có chất nổ hay vật khả nghi nào, AP cho hay.Nhà chức trách cảng hàng không New York nói các chuyến bay đi và đến sân bay JFK không bị ảnh hưởng.Hồi đầu tháng, cảnh sát thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, cũng phải hủy một chuyến bay đến Dallas, bang Texas, sau khi có người gọi điện đến nói có bom. Vụ việc sau đó được làm sáng tỏ là do một người đàn ông đang tức giận bạn trai cũ của bạn gái đã gọi đến để phá chuyến bay của anh kia.