Máy bay Mỹ rơi ở Afghanistan, nhiều binh sĩ chết

Địa điểm nơi xảy ra vụ rơi máy bay (Hình: BBC)

Chiếc máy bay này khi đó đang chở các quân nhân quay về căn cứ sau khi thực hiện một chiến dịch.Chưa rõ lý do gây ra vụ tai nạn nhưng phe Taliban tuyên bố rằng chính họ đã bắn rơi chiếc máy bay.Đây là vụ mất mát sinh mạng lớn nhất đối với quân đội Mỹ ở Afghanistan kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào năm 2001.Theo tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Kazai, chiếc máy bay bị rơi tại tỉnh Wardak vào sáng sớm 6/8."Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và xin gửi lời chia buồn đến Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng gia quyến của các nạn nhân," tuyên bố nói.Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu xác nhận chiếc máy bay bị rơi nhưng chưa thông báo cụ thể về con số thương vong cũng như nguyên nhân vụ việc.