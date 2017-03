Máy bay Nga hạ cánh xuống sông, 5 người chết

Dòng máy bay Antonov AN-24 tương tự chiếc gặp nạn. Ảnh: Ria Novosti.

Chiếc máy bay do Nga chế tạo phải đáp xuống sông tại khu vực cách thành phố Strezhevoy ở vùng Tomsk khoảng 14 km, lúc 7h sáng giờ địa phương. Các nhà điều tra cho biết, phi công đã báo cáo về đám cháy xảy ra trong khoang chứa động cơ và quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Cảnh sát địa phương đã giải cứu những người mắc kẹt trong máy bay trên sông. Chiếc phi cơ của hãng Angara Airlines này đang từ Tomsk tới thành phố Surgut của khu vực lân cận Tyumen thì lâm nạn. Theo Ria Novosti, các nhà điều tra đang xác định có lỗi trong việc tuân thủ quy định về an toàn bay trong tai nạn này hay không.

Dòng máy bay Antonov An-24 được Liên Xô thiết kế và đưa vào sử dụng từ nửa thế kỷ trước. Hiện vẫn còn hàng trăm chiếc máy bay cánh quạt này tiếp tục phục vụ, chủ yếu tại châu Phi và các nước thuộc Liên Xô cũ. Trong những năm qua, Antonov An-24 cũng gây ra một số vụ tai nạn chết người.

Vụ tai nạn trên sông Ob xảy ra ngay sau khi một chiếc du thuyền đóng từ hơn nửa thế kỷ trước bị chìm trên sông Volga của Nga, đoạn cách thủ đô Matxcơva khoảng 750 km, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân của thảm kịch có nhiều trẻ em.

Đầu năm 2009, một chiếc Airbus A320 của hãng Us Airways chở 155 người đã có cú hạ cánh khẩn cấp trên sông Hudson New York. Toàn bộ số người trên khoang đã thoát chết một cách thần kỳ. Nguyên nhân tai nạn là do máy bay đâm phải một đàn ngỗng trời khi đang lấy độ cao để rời sân bay LaGuardia New York.

Theo Đình Nguyễn (VNE)