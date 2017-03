Máy bay rơi, 19 người chết

19 người đi trên máy bay, kể cả tổ lái người Nga đều thiệt mạng. Lúc máy bay rơi, khu chợ đang nhóm họp nên rất đông người. Máy bay đã phá hủy 10 căn nhà, làm bốn căn bốc cháy và có rất nhiều người dưới đất thiệt mạng.

Mááy bay chở hàng ở CHDC Congo đều do các phi công có kinh nghiệm của Nga phụ trách lái nhưng đa số máy bay đều cũ kỹ và không được bảo trì tốt. Hãng hàng không Africa One đã bị Liên minh châu Âu liệt vào sổ đen vì hoạt động kém an toàn. Trong thập niên vừa qua, các hãng hàng không ở CHDC Congo đã để xảy ra phân nửa số vụ tai nạn máy bay ở châu Phi.