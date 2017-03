Máy bay rơi, 25 người chết

Trên máy bay có 21 hành khách và phi hành đoàn bốn người. Đã tìm thấy xác 15 nạn nhân. Nguyên nhân tai nạn có thể do thời tiết xấu.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và lãnh đạo các nước ASEAN đang ở Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân máy bay rơi.

Cùng ngày, Cơ quan giám sát thảm họa và hỗ trợ tỉnh Tây Java cho biết lở đất do mưa to hôm 6-5 đã làm 17 người chết, hai người mất tích, bốn người bị thương. Do mưa to, nước sông ở huyện Garut dâng cao nhấn chìm hàng ngàn nhà dân.

ĐỨC LONG (Theo Jakarta Post, RIA Novosti, THX)