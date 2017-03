Máy bay Trung Quốc rơi khi đang trình diễn ở Venezuela

Một chiếc trực thăng Cougar

Theo RIA Novosti, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Ernesto Villegas cho biết chiếc máy bay huấn luyện K-8 do Trung Quốc sản xuất rơi gần Căn cứ Không quân Libertador trong buổi trình diễn kỉ niệm ngày Không quân tại bang Aragua, miền trung Venezuela. Tiếp đó, trong quá trình giải cứu hai phi công của máy bay gặp nạn (sau đó đều thoát nạn thành công), một trực thăng Cougar do Pháp sản xuất cũng gặp nạn, rơi xuống đất. Rất may, phi hành đoàn trên chiếc máy bay giải cứu cũng không bị thương.

Trục trặc kỹ thuật được cho là nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay K8.



Căn cứ Không quân Libertador từng xuất hiện trước đó không lâu trên báo chí nước này khi xảy ra một vụ tai nạn khác hôm 22-11. Hai chiếc máy bay hàng nhẹ OV-10 Bronco của Venezuela đâm vào nhau cũng gần căn cứ không quân trên trong đợt diễn tập chuẩn bị cho lễ kỉ niệm, làm một trong ba phi công thiệt mạng.

