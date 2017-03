Máy bay vừa hạ cánh vừa cháy

Rất may, các hành khách kịp sơ tán khỏi máy bay và không có ai bị thương, theo Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga. Kênh truyền hình VGTRK cho hay dù máy bay kín người nhưng quá trình sơ tán chỉ mất khoảng 3 phút.

Chiếc máy bay trên thuộc hãng hàng không UTair của Nga và đang trên đường bay từ thành phố Stavropol ở miền nam tới Moscow. Trên máy bay có 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Hành khách được sơ tán bằng cách nhảy từ cánh máy bay xuống. Ảnh: AP

Bộ phận hạ cánh phía bên trái của máy bay bắt lửa. Một lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường xác nhận vụ việc khá "nguy hiểm".

Sân bay Vnukovo sau đó đóng cửa hơn 2 tiếng, 23 chuyến bay đã phải đổi hướng sang các sân bay lân cận. Cũng tại sân bay này, vào ngày 29-12-2012, một máy bay Tu-204 thuộc hãng hàng không Nga Red Wings bị trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh và lao vào đường cao tốc. Trên máy bay khi ấy không có hành khách, chỉ có 8 thành viên phi hành đoàn và 5 người trong số họ thiệt mạng.

Cùng ngày 18-5, tại Mỹ, một máy bay của hãng hàng không US Airways phải hạ cánh bằng bụng tại sân bay Newark Liberty, bang New Jersey do bánh hạ cánh bị hỏng. Toàn bộ 34 người trên khoang đều bình an vô sự.

Chiếc máy bay phải hạ cánh bằng bụng do càng hạ cánh trục trặc. Ảnh: NBC

Đài NBC cho hay phi công đã cho máy bay lượn nhiều vòng trên không để xả bớt nhiên liệu và thử mở càng hạ cánh nhiều lần nhưng không thành công. Do đó, họ quyết định thu càng hạ cánh và cho máy bay đáp xuống bằng bụng.

Theo đoạn clip do một người dân gần sân bay quay được, nhiều tia lửa đã xẹt lên khi bụng máy bay chạm đất nhưng không xảy ra hỏa hoạn.

Theo Hải Ngọc (NLĐO / AP, RT, NBC)