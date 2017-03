Máy bay Yemen tiêu diệt hàng chục tay súng al-Qaeda

Các tay súng al-Qaeda. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo các nguồn tin bộ lạc, các đợt không kích trên nằm trong một chiến dịch của quân đội Yemen nhằm giải cứu các con tin người nước ngoài, trong đó có một công dân Australia và hai người Phần Lan, bị al-Qaeda bắt giữ.



Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên cho biết vào tối cùng ngày, các lực lượng an ninh Yemen đã giải cứu thành công 13 binh sỹ bị các phần tử khủng bố bắt giữ do rơi vào hang ổ của al-Qaeda.



Cùng ngày, tại khu vực thị trấn Radah, miền Tây Yemen đã xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào một căn cứ quân sự tại đây, làm hai binh sỹ thiệt mạng, trong khi một vụ tấn công khác được cho là do các phần tử al-Qaeda tiến hành nhằm vào một chốt kiểm soát quân sự tại địa phương, khiến 11 binh sỹ thiệt mạng và 17 người bị thương./.

(Theo TTXVN)