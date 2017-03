Medvedev kêu gọi thả ban nhạc đã phản đối Putin

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Nguồn: AFP)

“Tôi sẽ không bỏ tù họ nếu tôi là thẩm phán. Tôi đơn giản không coi việc để họ thụ án tù là đúng đắn,” ông Medvedev nói trong một cuộc gặp với các học sinh giỏi ở Mátxcơva. “Bỏ tù họ thế là đủ lâu rồi.”



Hai thành viên Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova và Maria Alyokhina, đã tới một khu cải tạo lao động cuối tháng trước tại vùng núi Ural miền trung Nga sau khi nhận án. Họ đã trải qua khoảng bảy tháng ở một khu tạm giam trước xét xử tại Mátxcơva sau khi bị bắt hồi tháng Ba tới lúc bị tuyên án vào tháng Tám. Họ bị giam thêm vài tháng trong quá trình kháng cáo.



Hai cô gái nhận được nhiều sự thông cảm từ phương Tây, bao gồm cả các ngôi sao như Madonna và Yoko Ono. Một thành viên thứ ba của ban nhạc, Yekaterina Samutsevich, được hưởng án treo sau khi kháng cáo và đã được trả tự do tại tòa sau khi tòa phán quyết cô đã bị các bảo vệ lôi ra trước khi kịp tham gia vào bài hát phản đối Tổng thống Vladimir Putin trên bệ thờ một nhà thờ Chính thống giáo ở Mátxcơva.



“Một người đã được trả tự do, cô gái đó đã may mắn,” Medvedev nói. Thủ tướng Nga, vốn xuất thân từ một luật sư, đưa ra những bình luận trên sau khi nhận được câu hỏi từ các học sinh. Cựu tổng thống 47 tuổi này nhấn mạnh rằng cá nhân ông thấy những phụ nữ đó là “rất phiền toái.”



“Tôi thấy rằng nhóm này giờ nổi tiếng không chỉ ở nước ta, nhưng chẳng liên quan gì tới âm nhạc,” ông Medvedev nói. “Tôi không nghĩ họ có hát hò gì đáng kể, ngay cả là trên internet”.



Vài ngày sau khi thua phiên kháng cáo, Tolokonnikova được chuyển tới một nhà tù ở Mordovia miền trung Nga, trong khi Alyokhina được đưa tới một trại cải tạo tại thành phố Perm ở dãy núi Ural. Cả hai đều đang có con nhỏ.

Hai thành viên Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova và Maria Alyokhina (Nguồn: AFP)



Cha của thành viên được phóng thích, ông Stanislav Samutsevich, bác bỏ những bình luận của ông Medvedev trên đài phát thanh Moscow Echo. Ông nói rằng chỉ Putin hoặc người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga mới có thể thay đổi việc này.



“Nếu điều đó do Tổng thống Vladimir Putin hay Đức giám mục Kirill nói thì còn có chút ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là ý kiến của một công dân sẽ không thay đổi được gì với số phận của Nadia và Masha,” ông nói.



Một luật sư của các cô gái đang bị giam giữ, Nikolai Polozov, nói với Moscow Echo rằng nhóm bào chữa sẽ đệ đơn lên tòa án nơi có các nhà tù để xin hoãn thi hành án cho tới khi con của hai phạm nhân lớn hơn./

