Medvedev ra lệnh điều tra "gian lận" bầu cử

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AP

"Theo Hiến pháp, các công dân Nga có quyền tự do ngôn luận và tự do tụ họp. Người dân có quyền bày tỏ ý kiến và đó là những gì họ đã làm hôm qua. Thật may mắn là mọi việc đã diễn ra theo pháp luật", ông Medvedev viết trên trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, theo Telegraph, ông Medvedev bày tỏ sự không đồng tình với những khẩu hiệu cũng như phát ngôn của những người biểu tình. Ông cũng khẳng định đã yêu cầu điều tra tất cả báo cáo từ các điểm bỏ phiếu để đảm bảo hoạt động bầu cử đã diễn ra theo đúng luật, nhưng không tiết lộ chi tiết việc điều tra.

Tuyên bố trên của ông Medvedev được đưa ra một ngày sau khi hàng chục nghìn người Nga tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình lớn nhất từ thời Xô Viết nhằm phản đối những hành vi được cho là gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước. Khoảng 50.000 người từ thủ đô Moscow, St Petersburg cho đến tận vùng Siberia ở Viễn Đông đã cùng xuống đường biểu tình. Một bản yêu sách của người biểu tình cũng được đưa ra bao gồm hủy kết quả bỏ phiếu ngày 4/12, tổ chức bầu cử lại, cho nhiều đảng đối lập đăng ký tham gia, cách chức chủ tịch ủy ban bầu cử và thả ngay những người biểu tình bị bắt.

Trái với những cuộc biểu tình trước thường có nhiều người bị bắt, hầu hết các hoạt động tuần hành phản đối hôm qua diễn ra trong hòa bình, dù chính phủ triển khai một lực lượng khổng lồ binh sĩ đề phòng lộn xộn. Trong một diễn biến bất ngờ, các đài truyền hình quốc gia cũng dành thời lượng đáng kể để đưa tin về biểu tình.

Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Nga hôm 9/12 đã tuyên bố đảng Nước Nga Thống Nhất chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Hạ viện Nga với 238 ghế trong tổng số 450 ghế của Duma quốc gia.

Bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng ba năm tới. Thủ tướng Putin đã nộp hồ sơ để trở thành ứng viên tổng thống. Ông Putin đứng đầu điện Kremlin hai nhiệm kỳ từ 2000 đến 2008.

Theo Anh Ngọc (VNE)