Mexico phát hiện 15 thi thể nam giới bị chặt đầu

Theo giới chức địa phương, các nạn nhân đều là nam giới, khoảng từ 25 đến 30 tuổi.



Mảnh giấy viết tay để lại cùng các thi thể ghi rõ băng nhóm buôn bán ma túy, có tên gọi "The Pacific Cartel," do Joaquin Guzman - một trong những nhân vật đứng đầu danh sách bị truy nã của Mexico, cầm đầu, chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này.



Do đó, cảnh sát nhận định vụ tàn sát này có thể liên quan đến làn sóng bạo lực nhằm tranh giành lãnh địa giữa các băng nhóm tội phạm tại Mexico.



Bất chấp việc Chính phủ Mexico triển khai khoảng 50.000 binh lính nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm ma túy tại nước này kể từ tháng 12/2006, số vụ bạo lực ở Mexico vẫn không ngừng tăng, cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người.



Chỉ riêng năm ngoái, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đã lên tới con số kỷ lục là 12.000 người./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)