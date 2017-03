Mexico tiếp tục đòi Mỹ giải thích hành động do thám

Cựu Tổng thống Calderon (trái) trong lễ trao quốc kỳ cho tân Tổng thống Enrique Pena Nieto đêm 1/12/2012. (Nguồn: Reuters)



(TTXVN)



Yêu cầu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhật báo Der Spiegel của Đức đưa tin về việc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi thư từ cá nhân của cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon và ứng cử viên Tổng thống Enrique Pena Nieto, người đang nắm giữ cương vị Tổng thống Mexico hiện nay.Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Mexico cho rằng hành động xâm phạm quyền riêng tư của các cá nhân và tổ chức là "không thể chấp nhận được và trái với luật pháp quốc tế."Thông cáo nêu rõ các cơ quan chức năng Mỹ cần phải điều tra làm rõ trách nhiệm trong vụ việc nghiêm trọng này, đồng thời nhắc lại cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong chuyến thăm Mexico hồi tháng Chín nói rằng Washington sẽ điều tra vụ việc.Đây là lần thứ ba Mexico đề nghị Mỹ làm sáng tỏ vụ việc, sau khi cho biết Washington vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào về hành động do thám kể từ khi Tổng thống Obama đưa ra lời hứa cách đây một tháng.Theo tờ Der Spiegel số ra ngày 20/10, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mexico hồi tháng 7/2012, Mỹ đã nghe lén điện thoại di động của ứng cử viên Peña Nieto cùng 9 trợ lý của ông, đồng thời kiểm soát hơn 85.000 tin nhắn.Ngoài ra, cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon cũng là đối tượng theo dõi của NSA từ tháng 5/2010.Trước đó, các tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cung cấp cũng nói rõ các công ty tình báo Mỹ đã do thám ứng cử viên Nieto trước khi ông được bầu làm Tổng thống Mexico.Những cáo buộc này đang gây phương hại đến quan hệ Mỹ-Mexico trong bối cảnh chính phủ hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biên giới, nhập cư và đối phó với các băng nhóm tội phạm. Mexico là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ hiện nay.