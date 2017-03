Mexico: Tổng thống tuyên thệ, ngàn người biểu tình

Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto đã chính thức nhậm chức. (Nguồn: .blogowogo.com)

Trong bản thông điệp kéo dài hơn một giờ tại Cung hội nghị quốc gia với sự hiện diện của 1.500 đại biểu trong và ngoài nước, vị tân tổng thống, đại diện cho sự trở lại cầm quyền của Đảng Cách mạng Thể chế lâu đời nhất đất nước, đã nhấn mạnh đến 13 biện pháp khẩn cấp liên quan đến các lĩnh vực chính của đời sống xã hội Mexico, từ cắt giảm tội phạm cho đến xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển và mở rộng hạ tầng cơ sở…



Ngoài ra, tân Tổng thống Nieto cũng chỉ rõ năm trụ cột chính trong chính sách của chính phủ nhiệm kỳ 2012-2018, gồm khôi phục môi trường hòa bình và an ninh cho nhân dân, xây dựng một nước Mexico của tất cả công dân Mexico, đưa giáo dục chất lượng đến mọi người, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đưa Mexico tiến tới thịnh vượng và phát triển, và trả lại vị trí tiên phong của Mexico trên trường quốc tế.



Trong thời gian diễn ra lễ nhậm chức tổng thống, nhiều tổ chức quần chúng và xã hội đã tiến hành mít tinh, biểu tình phản đối chính sách mới của tân tổng thống.



Nhiều phần tử quá khích đã tấn công và đập phá khách sạn Hilton ngay tại trung tâm thủ đô trước sự canh gác cẩn mật của hơn 6.500 cảnh sát. Hàng chục người đã bị tạm giữ và nhiều người bị thương do xô xát với lực lượng an ninh liên bang./.

Ông Nieto có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị tổng thống (Nguồn: AFP)

Người biểu tình bị thương khi đụng độ với cảnh sát (Nguồn: AFP)



