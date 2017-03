Mexico-Anh quyết tăng cường quan hệ đồng minh

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Tổng thống Mexico Felipe Calderon trò chuyện khi đến địa điểm ăn tối ở thành phố Mexico. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Tổng thống Mexico Felipe Calderon trò chuyện khi đến địa điểm ăn tối ở thành phố Mexico. (Nguồn: Reuters)

(TTXVN)



Trong lễ đón chính thức Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Calderon khẳng định Mexico và Anh đồng quan điểm trong nhiều vấn đề như thúc đẩy phát triển tăng trưởng và ổn định kinh tế, tăng cường các thể chế tài chính quốc tế, chú ý đảm bảo an ninh lương thực và tăng trưởng xanh.Tổng thống Calderon cho biết kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng 100% trong 10 năm qua, từ 2 tỷ USD trong năm 2001 lên 4,3 tỷ USD trong năm 2011. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ Mexico, con số này chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của cả hai nước.Tổng thống Calderon bày tỏ quyết tâm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên trên 8 tỷ USD vào năm 2015. Ông cho rằng hai nước có thể tận dụng những thế mạnh của nhau để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, đặc biệt trên các lĩnh vực có nhiều thế mạnh như ngành chế tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng, an ninh, du lịch và giáo dục.Về phần mình, Thủ tướng Cameron nhất trí cho rằng Mexico và Anh có cùng quan điểm về vấn đề toàn cầu hóa hiện nay, đều có nền kinh tế mở và cùng nhau lên án chủ nghĩa bảo hộ trong mối quan hệ kinh tế-thương mại trên toàn thế giới. Thủ tướng nhất trí với tổng thống Calderon về quyết tâm đạt kim ngạch trao đổi thương mại trên 8 tỷ USD vào năm 2015 chủ yếu tăng xuất khẩu của Anh sang Mexico.Ngoài các vấn đề quan hệ song phương, Thủ tướng Cameron đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà Mexico trong công tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), cho rằng việc thông qua Chương trình hành động Los Cabos, tăng nguồn tài chính cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lên 456 tỷ USD, chống chủ nghĩa bảo hộ, Cương lĩnh Đối thọai dành cho đầu tư và Liên minh vì tăng trưởng xanh... không chỉ là những thành công lớn nhất của hội nghị, mà còn là thành công của xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới.Chuyến thăm chính thức Mexico của Thủ tướng David Cameron là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh đến Mexico sau hơn một thập kỷ qua.