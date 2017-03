Miền Đông Ukraine: Vũ khí hạng nặng vẫn chưa rút

Lộ trình thực hiện thỏa thuận Minsk 2 như sau: - Ngày 15-2: Các bên tham gia xung đột ngừng bắn từ nửa đêm 15-2 theo giờ Kiev (22 giờ GMT ngày 14-2) ở các vùng Donetsk và Luhansk. Thỏa thuận Minsk 1 cũng có quy định ngừng bắn nhưng không bên nào tôn trọng. Hai bên đã nhất trí thỏa thuận ngừng bắn mới vào ngày 9-12-2014 nhưng rồi thất bại. - Ngày 17-2: Các bên tham gia xung đột phải rút hết vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng đệm. Vùng đệm rộng từ 50 km đến 140 km (thỏa thuận Minsk 1 chỉ quy định vùng đệm rộng 30 km) tùy loại vũ khí (pháo binh 50 km, súng phóng lựu 70 km, dàn phóng tên lửa 140 km). Thời hạn rút vũ khí kéo dài 14 ngày (chấm dứt vào ngày 3-3). Quân đội chính phủ rút vũ khí hạng nặng căn cứ giới tuyến hiện thời. Giới tuyến này đã mở rộng hơn về hướng tây (lực lượng ly khai chiếm thêm) so với giới tuyến ngày 19-9-2014 dùng làm căn cứ cho thỏa thuận Minsk 1. Lực lượng ly khai phải rút vũ khí hạng nặng căn cứ giới tuyến ngày 19-9-2014. Phần giới tuyến dư ra sẽ trở thành vùng đệm mở rộng. Các bên cũng phải rút hết các tổ chức vũ trang nước ngoài, các thiết bị quân sự và lính đánh thuê ra khỏi Ukraine. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giữ quyền quan sát. - Ngày 8-3: Tất cả tù binh và con tin phải được phóng thích. Quy định này đã được nêu trong thỏa thuận trước nhưng chỉ được thực hiện một phần. - Ngày 13-3: Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua luật xác định phạm vi vùng lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát từ ngày 19-9-2014. - Đến cuối năm 2015: Sửa đổi xong hiến pháp Ukraine công nhận quy chế mới phân quyền cho các vùng Donetsk và Luhansk. Như thỏa thuận trước, thỏa thuận Minsk 2 quy định về đàm phán tổ chức bầu cử địa phương cho các vùng Donetsk và Luhansk phù hợp với luật pháp Ukraine và xác định quy chế mới dành cho các vùng này. Thỏa thuận cũng quy định về phát lệnh ân xá cho các chiến binh tham gia xung đột. Thỏa thuận Minsk 2 quy định các thể thức cần xác định để mở rộng các quan hệ kinh tế-xã hội giữa các vùng do quân đội kiểm soát và các vùng do lực lượng ly khai kiểm soát. Ukraine phải tái lập mạng lưới ngân hàng ở các vùng xung đột. Sau bầu cử địa phương, quân đội chính phủ sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát biên giới trong các vùng xung đột. Tiêu điểm 139 binh sĩ Ukraine và 52 tay súng lực lượng ly khai đã được trao trả vào cuối tuần rồi ở làng Zholobok nằm trên giới tuyến ở vùng Luhansk (miền Đông Ukraine). *** Giao tranh vẫn tiếp diễn. Các binh sĩ của chúng tôi đang giữ vị trí. Người phát ngôn quân đội Ukraine