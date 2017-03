Mỏ than Trung Quốc sập vì rò rỉ gas

Tai nạn hầm lò xảy ra khá dày ở Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa xã

Tai nạn xảy ra lúc 6g30 sáng nay (5g30 theo giờ VN) thuộc quận Sư Tông, thành phố Khúc Tịnh của tỉnh này.

Lực lượng cứu hộ đã được cử đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Giới chức địa phương ban đầu thông báo có một vụ nổ khí gas đã làm rung chuyển cả mỏ than này, còn Văn phòng cứu hộ cho hay đây là một vụ rò rỉ khí gas.

Mỏ than Tứ Trang thuộc sở hữu tư nhân, có sản lượng khai thác hàng năm là 90.000 tấn. Khai thác than vốn gặp rất nhiều nguy hiểm vì khí methane dưới lòng đất có thể gây cháy nổ bất kỳ lúc nào. Do đó, các nhà khai thác phải bố trí quạt hút khí ở dưới hầm lò.

Sập hầm lò là sự cố thường thấy ở các mỏ than Trung Quốc. Mới tuần trước, một mỏ than ở tỉnh Hà Nam bị sập làm chết 8 người nhưng 52 người mắc kẹt được giải cứu an toàn.

Theo Phan Anh (TTO)