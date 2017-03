Moldova bắt 3 nghi can ngã giá 11 triệu đô bán Uranium

Trước đó, các quan chức an ninh cao cấp của Moldova đã xác nhận rằng lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 3 nghi can (từng là các cựu sỹ quan cảnh sát) vì tội đang có ý định bán 1,8 kg nhiên liệu hạt nhân Uranium-238 tại gara ôtô có tên Chisinau ở thủ đô nước này.

Cảnh sát Moldova cho hay 3 nghi can nói trên bị bắt khi đang móc nối để bán số nhiên liệu trên với giá 11 triệu USD.

Mark Toner – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Chúng tôi chúc mừng sự thành công của Bộ nội vụ Moldova trong chiến dịch bắt giữ các nghi can liên quan đến âm mưu buôn bán thứ nhiên liệu nguy hiểm nói trên”.

Đại diện của Bộ ngoại giao Mỹ cũng cho hay, hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đã cử một nhóm chuyên gia đến Moldova để hợp tác với cơ quan an ninh của nước này.

