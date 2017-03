Mosul càng bị vây hãm, bọn IS càng hung hãn

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq cho biết bọn IS đã bị bao vây ở phía bắc và phía đông. Giao tranh diễn ra ác liệt ở phía đông Mosul (ảnh). Bọn IS đã sử dụng máy bay không người lái để quan sát.

Tổ chức Di dân quốc tế cho biết đã có hơn 49.000 dân tản cư khỏi Mosul. Dân tản cư tường thuật quân đội càng áp sát, bọn IS càng hung hãn. Ai bị nghi ngờ cộng tác với quân đội Iraq đều bị xử tử ở nơi công cộng. Các phần tử IS bị nghi ngờ đào ngũ cũng bị xử tử. Quân đội Iraq đã phát hiện một hầm ngầm ở khu phố Al Shura dùng làm nơi giam giữ 961 người trong lồng 1 m x 50 cm. Tất cả đều có dấu vết tra tấn.





Tại Syria, tổ chức Các lực lượng dân chủ Syria (FDS) thông báo lực lượng người Kurd và Ả Rập đã tiến quân còn cách TP Raqqa khoảng 30 km và FDS đã sẵn sàng hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch tái chiếm Raqqa, căn cứ địa của IS ở Syria. Mục tiêu của chiến dịch là bao vây Raqqa. Báo The Guardian đưa tin bọn IS đã triển khai trẻ em đã kinh qua huấn luyện để ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng người Kurd.