Một công ty của Brazil bị kiện giết 280.000 cá mập

Tổ chức trên yêu cầu công ty Sigel do Brasil Comercio nộp phạt 800 triệu USD vì hủy hoại môi trường.



Theo ông Cristiano Pacheco, Giám đốc Viện Tư pháp Môi trường, việc giết hại số lượng lớn loài động vật ăn thịt này sẽ gây mất cân bằng hệ sinh thái ở đại dương.



Ngoài ra, sau khi đánh bắt cá mập để lấy vây, phần còn lại của con cá thường bị vứt trở lại biển, và hành động này vi phạm các quy định về môi trường.



Theo cơ quan môi trường quốc gia Brazil, trong thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2010, công ty Sigel do Brasil Comercio đã đánh bắt 280.000 con cá mập ở vùng biển ngoài khơi bang Para, miền Bắc Brazil.



Ông Pacheco cho rằng vây cá mập xuất khẩu được giấu trong các container, nhiều khả năng xuất phát từ cảng Rio Grande do Sul chở tới các thị trường ở châu Á, nơi có nhiều nhà hàng sang trọng phục vụ thực khách các món ăn chế biến từ vây cá mập./.





Theo TTXVN/Vietnam+