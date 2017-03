Một người Iran bị tử nạn vì nuốt gần 1kg ma túy

Cảnh sát Malaysia cho biết người đàn ông trên là Fathollah Mahaadi, 52 tuổi, đã được các bác sỹ phẫu thuật và lấy ra khỏi dạ dày gần 140 viên ma túy nặng tới 765g.



Khi đến sân bay giá rẻ LCCT thuộc bang Sedang, miền Trung Malaysia, Fathollah kêu đau và đã được các bác sỹ phẫu thuật ngay sau khi thăm khám kỹ. Tuy nhiên, do lượng ma túy trong các viên nang bị vỡ ngấm vào cơ thể quá nhiều nên Fathollah đã bị chết mặc dù đã được cứu chữa tích cực.



Hiện thi thể Fathollah đang được để tại Bệnh viện Putrajaya để chờ điều tra. Cảnh sát Malaysia đã liên lạc với Đại sứ quán Iran tại Kuala Lumpur để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về người đàn ông nói trên.



Theo Đại sứ quan Iran, gần đây các băng nhóm buôn lậu ma túy đang sử dụng Iran để tuồn lậu ma túy vào Malaysia. Trong năm 2010, con số nghi can buôn lậu ma túy bị bắt giữ ở Iran đã tăng nhanh chỉ từ tháng Giêng tới tháng Mười, đã có gần 140 kẻ tình nghi bị tống giam so với con số 16 người trong năm 2009.



Cảnh sát Malaysia nói rằng phần lớn số ma túy được tuồn lậu vào Malaysia được trù tính đưa vào Trung Quốc, Philippines và các nước láng giềng khác để tiêu thụ./.





Theo Thanh Thủy (Vietnam+