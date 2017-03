Một số tác giả nghiên cứu có xung đột lợi ích

Bộ cũng đã cật lực phản đối đặt tên enzyme của siêu vi khuẩn này là New Delhi metallo-lactamase-1 (New Delhi là thủ đô Ấn Độ). Bộ cho rằng tạp chí The Lancet đã sai trái khi dẫn ra một số trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn cá biệt ở Ấn Độ để rồi từ đó quy kết điều kiện phẫu thuật ở Ấn Độ là kém và Ấn Độ là nơi không an toàn để du lịch y tế.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, nghiên cứu về siêu vi khuẩn trên đã nhận tài trợ của EU, tổ chức Wellcome Trust (chuyên tài trợ nghiên cứu y khoa ở Anh), Công ty dược Wyeth (thuộc Tập đoàn dược Pfizer của Mỹ) và một số tác giả công trình nghiên cứu có xung đột lợi ích với việc công bố nghiên cứu. Một số nghị sĩ và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu ở Ấn Độ cũng đã chỉ trích việc công bố nghiên cứu về siêu vi khuẩn có động cơ kinh tế và nhằm vu khống y tế Ấn Độ.

ĐĂNG KHOA (Theo AFP, Times of India)