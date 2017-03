Một thị trưởng Philippines bị mưu sát ở khách sạn

Vụ ám sát xảy ra khoảng 18 giờ khi ông Delfin đang nói chuyện với hai cận vệ của mình trước một khách sạn trong thành phố. Ông Delfin đã được đưa vào bệnh viện và hiện sức khỏe của ông đã ổn định.



Cảnh sát và nhân viên điều tra đã tới hiện trường và đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định động cơ, nghi phạm và kẻ chủ mưu. Theo nhận định ban đầu, viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng ngắn.



Cũng trong ngày 15/11 đã xảy ra vụ đánh bom ở thị trấn Carmen, tỉnh Cotabato, miền Nam Philippines.



Một quả bom tự chế đã phát nổ tại khoang chứa hành lý của một xe khách làm một người thiệt mạng và hai người bị thương.



Theo cảnh sát địa phương, trên xe có 50 hành khách. Chính phủ Philippines cho rằng vụ nổ không phải là hành động khủng bố.



Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh chính quyền Manila siết chặt an ninh trên cả nước, đặc biệt tại các bến xe, sau một vụ nổ trên xe khách tại thành phố Cotabato hồi tháng trước, làm 9 người chết.



Chính phủ Philippines đã gia hạn tình trạng báo động đỏ - tình trạng báo động an ninh ở cấp cao nhất, do lo ngại các vụ tấn công khủng bố.



Chỉ huy Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô Philippines, Thiếu tướng Arthur Tabaquero khẳng định cơ quan an ninh sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Philippines cũng như người nước ngoài ở nước này.



Từ đầu tháng 11 đến nay, các nước Mỹ, Canada, Anh, Australia, Pháp và New Zealand đã lần lượt cảnh báo công dân của họ không nên đi du lịch Philippines.





(TTXVN/Vietnam+)