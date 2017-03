Một thủy thủ Việt chết trong vụ đắm tàu Hàn Quốc

Cơ quan hàng hải New Zealand trước đó đã xác nhận số người thiệt mạng trong vụ đắm tàu trên là 5 người, số người mất tích là 17. Cũng theo nguồn tin trên, 20 thủy thủ được một tàu đánh cá hoạt động gần đó cứu sống.



Theo Trung tâm điều phối tìm kiếm và cứu nạn New Zealand, 20 thủy thủ được cứu sống và thi thể những người thiệt mạng được đưa lên tàu đánh cá Hongjin 707 của Hàn Quốc.



Hiện các tàu đánh cá của Hàn Quốc và New Zealand đang tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích.



Một máy bay của không quân New Zealand cũng có thể được điều đến tham gia cứu nạn. Tuy nhiên, nhiệt độ ở khu vực đắm tàu vào khoảng 2 độ C và sóng cao tới 1m nên công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại.



Hiện chưa rõ nguyên nhân gây đắm tàu./.





Theo (TTXVN/Vietnam+)