Mưa bão ở Trung Mỹ, 150 người thiệt mạng

Trong đó, Guatemala là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 123 người chết, 90 người mất tích, 110.000 người phải đi sơ tán.Ở El Salvador, 95% các công trình giao thông bị hư hỏng nặng, trong đó có 179 cây cầu bị sập do sạt lở.Hiện các nhân viên cứu hộ đang được tăng cường để giúp đỡ những làng bị mắc kẹt do lũ lớn hoặc do cầu hỏng.Ngày 29/5, cơn bão đầu tiên Agatha trong mùa mưa bão 2010 ở Thái Bình Dương, đổ bộ vào bờ biển Guatemala gần biên giới với Mexico với tốc độ gió khoảng 45 mph (75 kph).