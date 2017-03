Mưa lớn lại Trung Quốc, động đất tại Iran

Ông Lã Tú Thăng, phụ trách cơ quan kiểm soát lũ lụt ở thành phố Đơn Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), giáp biên giới Triều Tiên cho biết công việc vận chuyển trên sông Áp Lục vẫn bị ngừng hoạt động do mực nước sông ở mức rất cao, một phần là do thủy triều từ biển Hoàng Hải. Mưa to gây lũ lụt ở thành phố Đơn Đông từ ngày 19-22/8 đã làm 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 110.000 người phải sơ tán.

* Đêm 27/8, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở khu vực Damghan, tỉnh Semnan, miền Bắc Iran, phá hủy 3 làng, làm 2 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Theo trang Web của Trung tâm địa chấn học Iran, tâm của trận động đất cách thủ đô Tehran 278 km về phía Đông, và ở độ sâu 7 km. Trận động đất này cũng ảnh hưởng đến một số làng ở phía Nam Damgan và khu vực phía Đông Tehran cũng cảm thấy đất rung chuyển. Ngày 30/7, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter cũng xảy ra ở tỉnh Khorasan Razavi, Đông Bắc Iran, làm ít nhất 170 người bị thương.

Theo TTXVN