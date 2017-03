Mua quyền công dân với giá 100.000USD

Mua dễ, giá phải chăng!



Liên bang Saint Kitts và Nevis ở khu vực Caribbean này là nơi có thể “mua” quyền công dân bằng tiền mặt dễ dàng nhất, hợp pháp 100% và chỉ mất vài tháng. Không đánh thuế thu nhập cá nhân, cho phép đa quốc tịch và được miễn thị thực nhập cảnh đến gần 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là những lời mời chào đầy cám dỗ. Mọi thủ tục nhẹ nhàng như những cái lắc lư của cây cọ và gió thoảng nơi bãi biển đầy cát trắng.













Theo Thúy Hằng (ANTĐ/ CNN, Skift)

Được hình thành năm 1984, cơ chế đầu tư nhập tịch ở đây là chương trình hoạt động lâu năm nhất thế giới và cho phép các ứng viên có 2 lựa chọn. Một là loại rẻ, theo đó mức đầu tư là 250.000 USD vào ngành công nghiệp mía đường. Hai là mức cao hơn 400.000 USD vào bất động sản. Một trang web của Chính phủ liệt kê gần 60 dự án phát triển đã được phê duyệt - với các tên hấp dẫn như: Sundance Ridge, Calypso Bay và Windswept Residence. Bất cứ người nào trên thế giới cũng có thể nộp đơn xin nhập tịch ở đảo quốc này, trừ người Iran.Nếu bạn có ít tiền đầu tư, đảo Dominica - một điểm đến khác ở Caribbean, là một nơi có thể xem xét. Hòn đảo chỉ có khoảng 73.000 dân cư này đưa ra cơ chế đầu tư nhập tịch từ năm 1993. Trong số 4 gói lựa chọn thì gói yêu cầu ứng viên chỉ cần gửi 100.000 USD vào Ngân hàng Quốc gia của Cộng hòa Dominica là được thích nhất. Số tiền này sẽ tăng gấp đôi cho gia đình 4 người.Ứng viên phải là một “nhân vật xuất sắc“, có trình độ tiếng Anh, và phải chờ ít nhất 8 tuần để được phê duyệt. Ngoài ra, ngay ở phần phỏng vấn, ứng viên phải chi trả các hóa đơn cho 3 thành viên trong Hội đồng phỏng vấn gồm: toàn bộ chi phí khách sạn, vé máy bay, phí phát sinh và 3.000 USD tiền mặt. Hạn chế là hòn đảo này miễn thị thực nhập cảnh cho 85 quốc gia. Hiện đã có hơn 2.000 gia đình đã trở thành công dân của đảo Dominica thông qua chương trình này.Quốc hội nước Antigua và Barbuda vừa thông qua dự luật đầu tư nhập quốc tịch hồi tháng 3 năm nay. Ứng viên có 3 lựa chọn: góp 250.000 USD cho Quỹ Phát triển quốc gia; đầu tư 400.000 USD vào bất động sản; góp vốn kinh doanh 1,5 triệu USD. Ngoài ra phải nộp 50.000 USD phí đăng ký và 7.500 USD cho “phí thẩm định”. Nếu được chấp thuận, công dân mới sẽ được miễn thị thực nhập cảnh gần 120 nước, trong đó có Anh, Pháp và Canada.Áo là quốc gia duy nhất ở châu Âu cho phép nhập tịch bằng vốn đầu tư nhưng rất đắt đỏ: 10 triệu USD. Với hộ chiếu Áo, người ta có thể đi lại 26 nước ở Tây Âu có tham gia Hiệp ước Schengen, và 160 quốc gia khác trải rộng trên toàn thế giới.Xét về sự tự do di chuyển vốn, thuế nộp ít và các thủ tục cư trú, Hồng Kông sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Với giá 1,3 triệu USD, mọi người có thể mua quyền cư trú ở vùng lãnh thổ này. Ngoài việc được hưởng thuế suất thấp nhất thế giới (15%), dân cư Hồng Kông còn được sử dụng hệ thống chăm sóc y tế rất tốt, với giá ưu đãi 13 USD/người, trong khi phải nộp 150 USD/người nếu chưa cư trú bất hợp pháp. Mùa hè năm 2011, Hồng Kông có “Đề án 6.000 USD”, và hơn 6 triệu người đăng ký cư trú mới thành công được nhận nguồn tiền này, khoảng 770 USD/người. Gần 18.000 người đã được cấp quyền cư trú tại đây bằng con đường đầu tư. Để duy trì quyền thường trú, người ta chỉ phải đến đây 3 năm 1 lần.Theo tổ chức ECA (năm 2012), Singapore được xếp hạng là một trong những thành phố có môi trường sống tốt nhất ở châu Á. Ứng viên phải có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh kèm theo chứng minh lợi nhuận trong quá khứ - lợi tức hằng năm của số vốn 160 triệu USD trong ngành bất động sản và các ngành công nghiệp liên quan đến xây dựng hoặc hoa lợi của khoảng 40 triệu USD đối với tất cả các ngành công nghiệp khác, kể cả dược phẩm và sản xuất. Sau đó, họ phải đầu tư gần 2 triệu USD để xin thường trú. Có được quyền thường trú rồi, ứng viên có cơ hội được cấp quyền công dân Singapore 2 năm sau. Với hộ chiếu Singapore, người ta có thể tự do đến hơn 160 nước trên thế giới.Ở Úc, chương trình tạm trú đòi hỏi khoản đầu tư 4,7 triệu USD vào trái phiếu Chính phủ, dự án cơ sở hạ tầng hoặc công ty tư nhân. Ít nhất là 3 tháng sau, ứng viên có thể được quyền tạm trú và 4 năm sau đó, có thể nộp đơn xin thường trú. Kể từ khi bắt đầu thực hiện vào tháng 11-2012, đến nay đã có hơn 170 ứng viên nộp đơn. Nếu tất cả những người này được chấp thuận, Úc sẽ có khoảng 800 triệu USD tiền đầu tư nước ngoài.Tuy nhiên, theo ý kiến của một số Bộ trưởng Bộ quốc tịch, việc “mua” quyền công dân là một chương trình có thể dẫn đến những sai sót trong vấn đề giám sát an ninh quốc gia và nạn tham nhũng.Trước đó, Chính phủ Canada đã điều tra được 6.500 người đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau có hành vi gian lận, nhằm có được thẻ thường trú nhân hoặc cố để duy trì tư cách thường trú.Theo Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC), đối với các trường hợp điển hình, những người thường trú sẽ sử dụng dịch vụ của một cơ quan nhập cư không có nguyên tắc đạo đức để ngụy tạo bằng chứng nhập cư vào Canada trong khi người đó chủ yếu sinh sống ở nước ngoài. Họ gian lận như vậy nhằm có thể duy trì tư cách thường trú và sau đó nộp đơn xin nhập quốc tịch. Một gia đình có 5 thành viên có thể phải trả tới 25.000USD trong vòng khoảng từ 4 năm trở lên nhằm tạo bằng chứng giả về việc họ đang sinh sống tại Canada.Chính phủ Canada đã tung ra các các biện pháp nhằm trấn áp hành động gian lận của các nhà tư vấn về quá trình nhập cư. Dự luật C-35, ban đầu mang tên Trừng trị thẳng tay hành động dối trá của các nhà tư vấn, đã có hiệu lực kể từ ngày 30-06-2011. Dự luật này đưa ra các hình phạt đối với các đại diện trái phép cung cấp hay đề nghị cung cấp, tư vấn hay đại diện được trả phí đối với bất cứ giai đoạn nào của đơn xin nhập cư hay tiến trình nhập cư.