Mỹ: 10 ngân hàng lớn phải tăng vốn

10 ngân hàng này sẽ có một tháng để trình kế hoạch huy động vốn cho chính phủ duyệt. Nếu các ngân hàng không tự huy động được vốn, chính phủ sẽ giải ngân trợ giúp.

Đợt kiểm tra mang tên gọi là “kỳ kiểm tra áp lực” bắt đầu từ cuối tháng 2 với một số tình huống giả định như ngân hàng đối phó thế nào nếu tỷ lệ mất việc tăng đến 10,3%; giá nhà giảm thêm 22% trong năm 2010.

10 ngân hàng cần tăng vốn gồm Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., GMAC, Citigroup Inc., Morgan Stanley, Regions Financial Corp, PNC Financial Services, SunTrust Bank, Fifth Third Bancorp, US Bancorp.

Chín ngân hàng không bị buộc tăng vốn gồm JPMorgan Chase & Co., American Express Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of New York Mellon Corp., MetLife Inc., Capital One Financial Corp., State Street Corp., KeyCorp., BB&T Corporation.