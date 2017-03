Mỹ: 29 quan chức bang New Jersey bị bắt

Ngày 23-7, 300 nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cục Thuế nội địa đã đồng loạt bắt giữ 44 người tại hai bang New Jersey và New York về hành vi tham nhũng và rửa tiền. Trong số này có năm giáo sĩ Do Thái giáo, 29 quan chức bang New Jersey gồm ba thị trưởng và hai nghị sĩ bang.

Rửa tiền qua quỹ từ thiện

Cách đây hai năm, FBI bắt đầu điều tra một mạng lưới rửa tiền trải dài từ New Jersey, New York cho đến Israel và Thụy Sĩ. Tiền bẩn từ mua bán thận người ngoài chợ đen và hàng hóa phi pháp đã biến thành tiền sạch thông qua các quỹ từ thiện do các giáo sĩ Do Thái giáo ở hai bang New Jersey và New York quản lý.

Người muốn rửa tiền viết séc giả vờ hiến tặng cho các quỹ từ thiện, sau đó sẽ nhận lại tiền mặt sau khi trừ chi phí huê hồng từ 5%-10% cho các giáo sĩ. Trong hàng triệu USD tiền phi pháp, phần lớn đến từ Israel và một ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Để phá đường dây này, FBI đã cài đặc tình Solomon Dwek là doanh nhân kinh doanh bất động sản vào mạng lưới rửa tiền. Cách đây ba năm, Dwek bị truy tố về tội gian lận ngân hàng 50 triệu USD. Dwek đồng ý hợp tác với FBI để chuộc tội.

Solomon Dwek là con trai một giáo sĩ Do Thái giáo nên tiếp cận các giáo sĩ dễ dàng. Dwek nại ra mình bị phá sản nên muốn cất giấu tài sản. Trong suốt hai năm, Dwek đã rửa tiền tổng cộng ba triệu USD.

Sau đó, FBI giao cho Dwek phanh phui một đường dây mua bán thận từ Israel. Dwek đã tiếp cận người môi giới bán thận tên Rosenbaum ở New York (đã bị bắt) để hỏi mua một quả thận cho chú.

Theo hồ sơ điều tra, Rosenbaum đã mua 10.000 USD một quả thận từ những người hiến thận ở Israel, sau đó bán lại cho các bệnh nhân Mỹ với giá 160.000 USD. Hắn khoe đã làm môi giới bán thận 10 năm nay.

Ba thị trưởng nhận hối lộ

Cuộc điều tra được mở rộng khi một tên trong mạng lưới rửa tiền giới thiệu đặc tình Solomon Dwek cho một thanh tra xây dựng ở Jersey (bang New Jersey). Người này tiếp tục giới thiệu Dwek cho nhiều quan chức.

Dwek đóng vai một doanh nhân muốn thực hiện các dự án bất động sản ở địa bàn của các quan chức nêu trên. Dwek ra giá sẽ lót tay từ 5.000-10.000 USD cho mỗi quan chức (gửi bằng tiền mặt hoặc đóng góp vào quỹ vận động tranh cử) nếu các dự án được cấp giấy phép nhanh chóng.

Tổng cộng có hai nghị sĩ bang, ba thị trưởng cùng với nhiều thanh tra nhà đất và cán bộ quy hoạch ở bang New Jersey nhận của Dwek 650.000 USD tiền hối lộ tại phòng khách, nhà hàng cho đến bãi đỗ xe. FBI đã ghi âm, ghi hình đầy đủ.

Peter Cammarano, thị trưởng TP Hoboken, bị buộc tội nhận hối lộ của Dwek 25.000 USD để sửa quy hoạch và xúc tiến nhanh dự án xây dựng cao ốc. Hai thị trưởng còn lại của hai thành phố Secaucus và Ridgefield mỗi người bị buộc tội nhận hối lộ 10.000 USD.