Mỹ: 9 người tử vong do bão Irene

Nguồn tin từ các quan chức tình trạng khẩn cấp và cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân, có 5 người ở Bắc Carolina, 3 người ở Virginia và 1 người ở Florida.



Bão Irene đã chứng minh sức tàn phá của nó sau khi đổ bộ vào Bắc Carolina sáng 27/8, gây gió mạnh, mưa lớn, làm ngập đường phố và mất điện.

Bão lớn gây thiệt hại nhiều



Đến tối 27/8, bão gây mất điện khiến hơn 1 triệu người ở Bắc Carolina và Virginia phải sống trong bóng đêm.

Trước đó, các quan chức chính phủ Mỹ cảnh báo bão Irene, mặc dù đã suy yếu chút ít sau khi tiến đến bờ biển Bắc Carolina, nhưng vẫn còn “nguy hiểm” và người dân bờ Đông cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với nó.

Bão gây mưa to và sóng lớn ở Bắc Carolina - Ảnh: AP

Các chuyên gia thời tiết dự báo bão vẫn mạnh cho đến khi đổ bộ xuống nam New England chiều 28/8.



Hiện các quan chức tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp tục yêu cầu một số người dân chưa chịu sơ tán nên đến vùng đất cao hơn, cảnh báo mưa lớn và sóng dâng có thể gây lũ lụt trên diện rộng ở các khu vực thấp, gây nguy hiểm khôn lường cho cư dân từ Virginia đến Massachusetts. Hiện cơn bão đang tiến đến gần New York.



Theo Los Angeles Times, các quan chức đã bày tỏ lo ngại về tình trạng an toàn của 11 nhà máy điện hạt nhân dọc theo bờ Đông. Các nhà máy này hiện đã triển khai nhân viên ứng trực để đảm bảo các lò phản ứng hạt nhân được bảo vệ bằng các máy phát điện dự phòng.

(Theo TTO)