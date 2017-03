Mỹ: al-Qaeda vẫn tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt

Báo cáo này kêu gọi tăng gấp đôi hoạt động điều phối chống khủng bố ở mọi cấp chính phủ, nói rằng al-Qaeda vẫn là ’’mối đe dọa nghiêm trọng và nguy hiểm nhất’’ trong số các đe dọa chống lại nước Mỹ. ’’Chúng ta phải luôn cảnh giác trước tham vọng có được vũ khí hủy diệt hàng loạt của al-Qaeda, vì nhóm này tiếp tục nỗ lực có được và sử dụng các vật liệu hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân’’, báo cáo cho biết.

Nhà Trắng một lần nữa kêu gọi Quốc hội do phe Dân chủ đứng đầu mở rộng quyền của các cơ quan tình báo Mỹ trong việc nghe trộm các nghi phạm khủng bố trong khi vẫn bảo vệ được quyền tự do công dân Mỹ. Sau khi chính quyền Bush thất bại trong việc cải cách luật nhập cư tại Quốc hội, báo cáo kêu gọi tăng cường năng lực tìm kiếm và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, kể cả tội phạm và những kẻ có nguy cơ trở thành khủng bố.

Báo cáo này được đưa ra sau khi ’’Bản đánh giá tình báo quốc gia’’ hồi tháng 7 cảnh báo al-Qaeda đã trở lại, tái tập hợp ở Pakistan và sẽ ’’không lưỡng lự’’ sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt tấn công nước Mỹ.

Tại một cuộc họp báo, cố vấn an ninh nội địa của Nhà Trắng, Fran Townsend, đã bác bỏ những luận điệu rằng cuộc chiến Iraq chỉ làm được mỗi một việc là làm cho al-Qaeda ngóc đầu dậy kể từ các cuộc tấn công khủng bố 11/9 của chúng. ’’Chắc chắn rằng chủ nghĩa cực đoan tại Iraq và khắp vùng Trung Đông không phải là kết quả của cuộc chiến tại Iraq. Nó là một mặt trận cơ bản trong cuộc chiến chống khủng bố đang tiếp diễn’’, Fran Townsend nói.

Theo đánh giá của Nhà Trắng, cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã triệt phá nơi ẩn náu của al-Qaeda tại Afghanistan và tiêu diệt nhiều thủ phạm hoạch định cuộc tấn công 11/9. Tuy nhiên, nhóm này đã bảo vệ được giới lãnh đạo hàng đầu của chúng, tìm được các chỉ huy mới và ’’tái xây dựng một nơi ẩn trốn an toàn ’’ tại một khu vực bộ tộc vô luật lệ ở Pakistan, trên vùng biên giới với Afghanistan. Mạng lưới này cũng đã phân nhánh trong khu vực, bao gồm một chi nhánh ở Iraq và có thể tăng cường các nỗ lực cài điệp viên trên đất Mỹ.

Trong một bức thư gửi kèm báo cáo ’’Chiến lược quốc gia về an ninh nội địa’’ này, Tổng thống Bush nói rằng: ’’Ngày hôm nay, đất nước chúng ta an toàn hơn song chúng ta vẫn chưa an toàn’’. Ông nhấn mạnh ’’các nỗ lực của chúng ta cũng phải liên quan tới việc bảo vệ cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Ông thề sẽ đập tan mọi kế hoạch của kẻ thù, giảm nhẹ tác động của các thảm họa tương lai thông qua những biện pháp thúc đẩy nền kinh tế và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Báo cáo chiến lược cho biết các tổ chức khác đang là mối đe dọa tiềm năng đối với Mỹ gồm nhóm dân quân Hezbollah ở Lebanon. Báo cáo cũng cho rằng Mỹ không miễn nhiễm trước mối đe dọa của các phần tử cực đoan mang hộ chiếu Mỹ. Báo cáo cũng kêu gọi cả nước sẵn sàng chống lại các thảm họa tự nhiên và nói rằng các bệnh truyền nhiễm là một mối đe dọa lớn.