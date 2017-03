Mỹ: An ninh và quyền tự do cá nhân

Chuyện xảy ra dưới đây với kỹ sư Mohamed Shommo cũng có thể xảy ra với bất cứ ai nhập cảnh vào Mỹ. Kỹ sư Mohamed Shommo làm việc cho hãng Cisco Systems Inc. ở Mỹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, do đó quá quen thuộc với chuyện nhân viên an ninh kiểm tra hành lý tại sân bay.

Tuy nhiên hai năm nay, họ không chỉ khám xét vali mà còn lục lọi xem ảnh gia đình lưu trong máy quay phim kỹ thuật số, kinh Coran, tập tin ghi âm trong máy nghe nhạc iPod, thậm chí mở máy tính xách tay xem anh đã gõ từ khóa nào trên trang web Google.

Nhiều nhà doanh nghiệp và nhà hoạt động vì quyền tự do công dân cho rằng hành vi lục lọi, soi mói vào các bản hợp đồng điện tử, báo cáo tài chính, tài liệu y khoa và vô số thông tin cá nhân đã vượt quá giới hạn. Hành vi này không những vi phạm Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Mỹ (bảo vệ công dân về tư pháp) mà còn vi phạm các quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do trong các hoạt động khác đã được bảo vệ trong Tu chính án thứ nhất.

Theo ông Susan Gurley ở Hiệp hội Các giám đốc điều hành công ty du lịch lữ hành, các du khách là doanh nhân rất bực tức khi bị khám xét máy tính xách tay bởi trong đó lưu trữ toàn bí mật kinh doanh của họ.

Luật sư Shirin Sinnar làm việc tại Văn phòng Luật sư châu Á cho biết trong hai năm nay, văn phòng đã nhận được nhiều đơn khiếu nại của hành khách về cách hành xử của nhân viên an ninh tại cửa khẩu. Một số người nghi ngờ tài liệu lưu trữ trong máy tính xách tay và điện thoại di động đã bị sao chép lại.

Tháng 4 năm nay, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 đã bác phán quyết của tòa cấp dưới và tán thành chủ trương khám xét hành lý hành khách nhập cảnh vào Mỹ mà không cần có nghi vấn chính đáng. Tòa lập luận chính phủ cần phải có công cụ hữu hiệu để thắt chặt an ninh quốc gia, ngăn chặn vũ khí hay chất gây nghiện tuồn vào Mỹ.

Bà Amy Kudwa, người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mỹ, biện bạch rằng chính sách kiểm tra an ninh áp dụng cho công dân Mỹ cũng như người nước ngoài nhưng chỉ có 1% hành khách được chọn ra để kiểm tra kỹ. Qua kiểm tra, cơ quan an ninh cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu nguy hiểm có liên quan đến khủng bố, hình ảnh khiêu dâm và tang vật vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận Mỹ, thượng nghị sĩ Russell Feingold (đảng Dân chủ bang Wisconsin) đã trình một dự luật với các quy định như sau: Cơ quan chức năng phải nêu lý do chính đáng về hành vi phạm pháp của hành khách trước khi khám xét máy móc điện tử của hành khách đó; nếu muốn tạm giữ máy móc hơn 24 giờ để kiểm tra phải có lệnh của tòa; nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử đối với hành khách dựa vào tôn giáo, sắc tộc hay nguồn gốc quốc gia. Dự luật này có khả năng sẽ được thông qua vào năm tới.