Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt Tổng thống Syria

Tổng thống Bashar al-Assad. (Nguồn: THX/TTXVN)



Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa tài sản của Tổng thống Assad cùng sáu quan chức cao cấp Syria gồm Phó Tổng thống Farouk al-Shara, Thủ tướng Adel Safar, Bộ trưởng Nội vụ Mohammad Ibrahim al-Shaar, Bộ trưởng Quốc phòng Ali Habib Mahmoud, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Abdul Fatah Qudsiya và Giám đốc Ban an ninh chính trị Mohammed Dib Zaitoun.



Ngoài ra, các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ cũng không được làm ăn với bảy nhân vật này.



Trong khi đó, tại Syria, các nhân chứng cho biết binh sĩ chính phủ tiếp tục lục soát từng nhà và bắn súng lớn vào một số vùng ngoại ô Damascus.



Riêng vùng ngoại thành Talkalakh trong mấy ngày qua bị trấn áp mạnh nhất, những người có mặt cho hay lực lượng an ninh đã bắn chết ít nhất 27 người trong vòng một tuần qua.



Cùng ngày, Tổng thống Assad thừa nhận với báo chí nước này rằng lực lượng an ninh đã phạm một vài sai lầm khi xử lý những người biểu tình, nhưng ông nói Syria đã "khắc phục tình hình khủng hoảng hiện nay"./.





(Theo Vietnam+)