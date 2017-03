Mỹ bác tin mất máy bay không người lái

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định: “Hiện không có bằng chứng cho thấy tuyên bố của Iran là sự thật”. Còn người phát ngôn của căn cứ Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ tại Bahrain, ông Jason Salata, cũng tuyên bố không hề mất chiếc máy bay không người lái nào tại vùng Vịnh, đồng thời cho biết mọi hoạt động tại vùng này đều phù hợp với luật lệ quốc tế.

Trước đó, Tướng Ali Fadavi, Tư lệnh Hải quân của IRGC, lên truyền hình quốc gia Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ do nhiều lần xâm nhập không phận, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm cũng như thời điểm bắt giữ.

Các chỉ huy IRGC cũng xác nhận máy bay bị bắn hạ là loại máy bay do thám tầm ngắn ScanEagle, thường được triển khai từ các chiến hạm lớn hoạt động tại những vùng biển quốc tế gần hải phận Iran. ScanEagle là loại máy bay do thám nhỏ với chiều dài 1,2 m và sải cánh rộng 3 m, chi phí sản xuất thấp nhưng độ bền khá cao do INSITU - công ty con của tập đoàn Boeing - sản xuất.

Máy bay bị bắn hạ là loại do thám tầm ngắn ScanEagle (Ảnh: AP)



Vui mừng trước sự kiện này, nghị sĩ Iran Ismail Kosari tuyên bố việc bắt giữ chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ, một sản phẩm tập trung những công nghệ tối tân, là niềm tự hào của quân đội Iran. Điều này chứng tỏ Iran có đủ khả năng đối phó với mọi hành động xâm phạm biên giới với mục đích do thám.



Iran từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ máy bay do thám của Mỹ, Anh, Israel và khẳng định họ đã làm chủ được bí mật công nghệ chế tạo máy bay không người lái của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, những thông tin này thường không thể xác nhận hay kiểm chứng.

Cách đây một năm, Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái Mỹ ở khu vực giáp giới với Afghanistan và Pakistan. Sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng đòi Iran trả lại máy bay nhưng bị Iran từ chối.

Theo T. Bình (NLĐO / Reuters, The New York Times)