Mỹ: Bão tuyết mùa Đông bắt đầu hoành hành

Tuyết rơi dữ dội tàn phá vùng Đông Bắc nước Mỹ. Hầu hết khu vực này đã bị cô lập vì nước dâng cao và bùn lở.

Bão tuyết đang đe dọa đến một loạt các bang thuộc khu vực Đông Bắc Mỹ (Vermont, New Hampshire, Connecticut, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, New Jersey, Ohio, Illinois, Indiana, Maine) và TP New York. Mặt đường đóng băng, trơn ướt đã gây ra nhiều vụ tai nạn, làm 17 người chết và 28 người bị thương.

Tại bang Maine, phía Bắc tuyết rơi dày đến nửa mét. Trong hai ngày 2 và 3-12, một số sân bay đã tạm ngưng hoạt động. Do tuyết rơi dày, một máy bay tại sân bay Hancock ở TP Syracuse bị trượt khỏi đường băng. May mắn không ai bị thương. Nhiều tòa án đã ngưng làm việc.

Tại TP New York, ba sân bay Kennedy, Newark Liberty và LaGuardia đã phải hoãn hàng trăm chuyến bay cuối tuần qua. Hàng loạt trường học từ New York kéo dài đến bang Maine phải đóng cửa.

Hai bang Massachusetts và Connecticut đã phát cảnh báo về bão tuyết. Hai ngày qua, người dân ở hàng chục ngàn ngôi nhà tại các bang Connecticut, Ohio và Pennsylvania đã phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa Đông vì cúp điện. Phương tiện liên lạc cũng bị gián đoạn.

Cùng lúc đó, một cơn bão khác với sức gió giật đến 160 km/giờ đang tấn công các bờ biển hai bang Oregon và Washington phía Tây Bắc Mỹ.

Mưa to và tuyết rơi dày gây ra lũ lụt quanh một số con sông ngang qua miền Tây bang Washington và Tây Bắc bang Oregon. Hai thống đốc bang Oregon và bang Washington đã ban hành tình trạng khẩn cấp toàn bang. Máy bay trực thăng được huy động tìm kiếm, cứu nạn.

Hàng trăm người bị kẹt vì lũ lụt dọc miền Tây bang Washington. Khoảng 70.000 ngôi nhà ở các bang Oregon, Washington và phía Bắc bang California đã bị cô lập. Hàng trăm ngàn người phải sống trong cảnh thiếu điện.