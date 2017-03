Mỹ bắt 10 gián điệp Nga

Toàn bộ nhóm người bị bắt hôm 27/6 này bị nghi là thuộc một chương trình tình báo của Nga hoạt động trong lòng nước Mỹ. Họ được giao nhiệm vụ lâu dài và dưới lớp vỏ bọc kỹ càng, Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua cho biết.

Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev và khen ngợi ông là đối tác vững chãi và đáng tin cậy.

Những người này bị bắt ở New Jersey, New York, Massachusetts và Virginia. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định được danh tính của nghi phạm thứ 11 và đang truy lùng, Telegraph cho hay.

Toàn bộ nghi phạm đều bị buộc hai tội danh hình sự, trong đó có tội làm gián điệp cho Nga tại Mỹ. Mức án tối đa cho tội này là 5 năm. Ngoài ra, 9 người trong số trên bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và mức án cao nhất có thể lên đến 20 năm.

Theo các tài liệu của tòa án Mỹ, những người này được cơ quan tình báo hải ngoại Nga (SVR) huấn luyện, nhằm chui vào các cơ quan lập chính sách của Mỹ để thu thập thông tin. Họ thậm chí còn giả vờ sống cùng nhau như những cặp vợ chồng. Họ kết bạn với các quan chức Mỹ và gửi thông tin bằng nhiều cách cho những người phục vụ cho chính phủ Nga.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Michael Farbiarz cho biết lệnh truy nã các nghi phạm đã được thực hiện trên khắp nước Mỹ và đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm liền do FBI, Văn phòng công tố New York, cơ quan chống phản gián và Văn phòng tình báo thuộc bộ phận an ninh nội địa của Bộ Tư pháp cùng tiến hành.

Hôm qua, phát ngôn viên sứ quán Nga tại Washington cho biết ông chưa nghe tin gì về vụ bắt giữ và đang tìm kiếm thêm thông tin từ các quan chức Nga.

Tuần trước, Obama và Medvedev nói về việc củng cố quan hệ giữa hai cựu thù thời chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ mô tả mạng lưới tình báo này của Nga hoạt động không khác gì trong tiểu thuyết phản gián của những năm 1950.

Theo các tài liệu của tòa án, các nghi phạm điệp viên truyền tin thông qua mạng Internet và cả radio, có cả những chi tiết nghe rất "xưa" như sử dụng mực trong suốt; để tiền trong những chiếc cặp rồi hẹn nhau ở nơi công cộng để trao tiền. Có điệp viên nhận được tiền rồi đem chôn tại một địa điểm trong công viên ở Virginia.

Năm trong số các nghi phạm điệp viên đã ra tòa án ở New York hôm qua.

