Mỹ: Bắt buộc đội mũ bảo hiểm trở lại

Báo The New York Times của Mỹ mới đây lại xới lên vấn đề gây tranh cãi lâu nay: Có nên bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho mọi đối tượng sử dụng xe máy tham gia giao thông hay không? Không đội mũ, chết người tăng Báo đã trích dẫn kết quả nghiên cứu khoa học của Đại học Pitsburgh đăng trên tạp chí y khoa nổi tiếng The American Journal of Public Health hồi tháng 6. Công trình nghiên cứu so sánh số liệu về tai nạn giao thông tại bang Pennsylvania năm 2001-2002 và năm 2004-2005. Năm 2003, bang này đã bỏ quy định bắt buộc mọi đối tượng đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi bỏ quy định, các ca chết người tăng 66%, các ca chấn thương vùng đầu phải nhập viện tăng 78%. Chi phí y tế để chữa trị các ca chấn thương vùng đầu cho bệnh nhân bị tai nạn khi đi xe máy tăng 132% trong khi chi phí điều trị các chấn thương khác chỉ tăng 69%. Các nhà nghiên cứu nhận thấy mặc dù số lượng đăng ký xe máy không ngừng tăng, tỷ lệ tai nạn xảy ra trên 10.000 người đăng ký tham gia giao thông vẫn không thay đổi. Điều này chứng tỏ có rất ít thay đổi trong thói quen lái xe của người điều khiển phương tiện giao thông. Nhóm nghiên cứu kết luận: Các ca chết người và chấn thương vùng đầu phải nhập viện gia tăng đáng kể cho thấy bỏ quy định buộc mọi đối tượng phải đội mũ bảo hiểm của bang Pennsylvania là một quyết định gây hậu quả nặng nề cho xã hội. 25 bang xem lại luật Tại Mỹ, không có quy định chung trên cả nước về việc đội mũ bảo hiểm. Cách đây 20 năm, hầu hết các bang đều bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho mọi đối tượng tham gia giao thông bằng xe máy. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 20 bang và quận hạt Columbia còn áp dụng quy định này. 27 bang khác chỉ xử phạt thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trong số này, các bang Alaska, Arizona, Connecticut, Delaware bắt buộc người lái xe dưới 18 tuổi phải đội mũ. Tại các bang Arkansas, Florida, Pennsylvania, độ tuổi quy định là dưới 21. Ba bang Illinois, Iowa và New Hampshire thì hoàn toàn miễn quy định. Năm ngoái, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia của Mỹ đã đề nghị tất cả các bang cần phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho mọi đối tượng chứ không chỉ bắt buộc những người trẻ tuổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm hoạt động, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lên tiếng ủng hộ một giải pháp bảo vệ an toàn cho người lái xe máy. Cũng trong năm ngoái, đã có 25 bang xem xét lại luật theo hướng bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy. Trường hợp đặc biệt Một vấn đề cũng đang gây tranh cãi tại một số nước là việc đội mũ bảo hiểm sẽ áp dụng thế nào đối với những người thường xuyên đội khăn xếp trên đầu vì lý do tôn giáo. Tháng 3-2008, một người theo đạo Sikh ở Canada đã kháng án sau khi tòa án tại Toronto bác đơn kiện, phán quyết buộc ông này phải nộp phạt 110 USD về lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Tòa cho rằng mọi người đi xe máy đều phải đội mũ bảo hiểm không miễn trừ ai. Trước đó bốn năm, ông Baljinder Badesha (ảnh) từ Ấn Độ nhập cư vào Canada cũng đã từ chối đóng tiền phạt với lỗi tương tự . Ông cho rằng quy định đội mũ bảo hiểm, đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và phân biệt đối xử đối với người theo đạo Sikh. Ông nói đạo Sikh không cho phép tín đồ sử dụng bất cứ thứ gì ngoài khăn xếp để che phủ lên tóc. Việc làm của ông Baljinder Badesha đã thu hút dư luận chú ý và được một số tổ chức tôn giáo, xã hội đồng tình. Hiện nay, tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Ấn Độ, Hong Kong đều có chính sách miễn áp dụng quy định đội mũ bảo hiểm dành cho các đối tượng đặc biệt này. Ghi hạn sử dụng lên mũ Cuối tháng 7, trong buổi mít-tinh kêu gọi người dân hưởng ứng cuộc vận động đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và thắt dây an toàn khi ngồi trên xe hơi, Cục trưởng Cục Đường bộ Malaysia Datuk Suret Singh cho biết: Cục Đường bộ đang làm việc với các nhà sản xuất mũ bảo hiểm và sắp tới trên mũ bảo hiểm sẽ gắn nhãn có ghi thời hạn sử dụng.

MINH NHỰT (Theo The Star, CBC News, The New York Times)