Mỹ bắt đầu hội đàm với Nga về an ninh mạng

Dẫn lời các quan chức liên quan đến cuộc hội đàm, báo trên nhấn mạnh giới chức Mỹ và Nga có những đánh giá khác nhau về cuộc thảo luận này. Tuy nhiên, với việc tham gia cuộc hội đàm này, Washington đã chứng tỏ một sự thay đổi chính sách quan trọng sau nhiều năm phản đối các đề nghị của Mátxcơva.

Giới chức Mỹ cho rằng hiện Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thừa nhận ngày càng có nhiều quốc gia phát triển vũ khí mạng, vì vậy, cần phải có cách tiếp cận mới nhằm kiềm chế một cuộc chạy đua vũ trang quốc tế.

Theo Viện Phó Viện An ninh Thông tin tại Mátxcơva, ông Viktor Sokolov, vòng thảo luận mới này được coi là sự khởi đầu của các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Washington về một hiệp ước giải trừ vũ khí tiềm tàng trên không gian mạng, điều mà từ lâu Nga vẫn tìm kiếm, song đã bị Mỹ phản đối. Ông Sokolov nhận định cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp. Hai bên đã có những động thái tích cực và đồng ý tiếp tục tiến trình.

Tuy nhiên, báo trên cũng dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ phản bác những nhận định của Mátxcơva. Trong khi Nga tiếp tục tập trung vào các hiệp ước có thể hạn chế phát triển vũ khí mạng, thì Mỹ hy vọng thông qua các cuộc đàm phán này để tăng cường hợp tác quốc tế chống tội phạm trên mạng.

Dự kiến, các cuộc thảo luận của Liên hợp quốc sẽ được nối lại ở New York vào tháng 1 tới và hai nước Nga-Mỹ cũng có kế hoạch hội đàm tại Hội nghị An ninh Internet thường niên do Nga chủ trì, được tổ chức tại Đức.

