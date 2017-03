Mỹ: Bắt giữ bốn tên khủng bố

Ngày 20-5, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã bắt giữ bốn người đàn ông âm mưu đánh bom một nhà thờ Do Thái cùng trung tâm Do Thái Riverdale ở quận Bronx (New York).

Và dùng tên lửa dẫn đường đất đối không Stinger bắn máy bay tại căn cứ bảo vệ hàng không quốc gia New York ở sân bay Stewart (Newburgh, bang New York). Theo FBI, ba trong bốn tên là người Mỹ, tên còn lại người Haiti. Bốn tên bị buộc tội sở hữu, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa. FBI cho biết tên chủ mưu đã gặp người cung cấp tin cho FBI tại một nhà thờ Hồi giáo ở New York vào tháng 6-2008. Tên này cho biết cha mẹ hắn ở Afghanistan trước khi hắn sinh ra và hắn rất thất vọng vì nhiều người Hồi giáo tại đó bị binh lính Mỹ giết. Hắn tuyên bố sẽ “làm điều gì đó đối với chính quyền Mỹ”. Bốn tên sau đó đã theo dõi, chụp ảnh, giám sát các địa điểm và máy bay sẽ tấn công, cuối cùng liên lạc với người cung cấp tin để mua chất nổ và tên lửa. FBI đã cung cấp chất nổ và tên lửa giả cho người cung cấp tin bán cho bốn tên này. Hai năm trước, hai người Hồi giáo cũng đã ngồi tù vì âm mưu tấn công nhà thờ Do Thái ở Los Angeles (bang California). H.CẨM (Theo AP, UPI, Los Angeles Times)