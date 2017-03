Mỹ bóng gió về khả năng tấn công Syria

Lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở Syria. Báo Le Figaro đưa tin CIA, với sự hỗ trợ của đặc nhiệm Jordan và Israel, đã huấn luyện lực lượng này cách đánh du kích từ nhiều tháng qua tại một trại huấn luyện bên Jordan - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trên đường đến Malaysia hôm qua cho biết ông Obama đã yêu cầu Lầu Năm Góc đưa ra các lựa chọn cho tình hình Syria, nơi mà chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói hải quân nước này sẽ tăng cường hiện diện trên Địa Trung Hải với số lượng tàu khu trục tăng từ ba lên bốn chiếc, mỗi chiếc trang bị hàng chục tên lửa Tomahawk.

Chuẩn bị sẵn sàng

Một thăm dò hồi tháng 5-2013 của Reuters/Ipsos cho thấy người Mỹ - vốn đã mệt mỏi với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan - phản đối (61%) việc can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng nếu có bằng chứng quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học, số người đồng ý can thiệp là 27% trong khi số người vẫn giữ quan điểm phản đối là 44%.

Ông Hagel không tiết lộ chi tiết kế hoạch điều chuyển quân nhưng bóng gió: “Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cung cấp cho tổng thống các lựa chọn cho mọi tình huống. Và điều đó đòi hỏi chúng tôi phải điều chuyển lực lượng, khí tài để có thể thực hiện các lựa chọn khác nhau”. AFP cho biết việc điều chuyển lực lượng sẽ cho phép Lầu Năm Góc hành động nhanh chóng hơn nếu ông Obama ra lệnh tấn công quân sự.

Một quan chức quốc phòng khác cho biết tàu khu trục USS Mahan được trang bị tên lửa hành trình sẽ ở lại khu vực trên thay vì trở về căn cứ ở Norfolk, Virginia (Mỹ) sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ. Quan chức này cũng nhấn mạnh chưa nhận được mệnh lệnh chuẩn bị bất cứ chiến dịch quân sự nào vào Syria.

Trong cuộc họp kéo dài ba giờ tại Nhà Trắng tối 22-8 (giờ Mỹ), các phụ tá của ông Obama được nói là đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn về các giải pháp quân sự và ngoại giao. Theo Reuters, trong số các giải pháp quân sự đang được xem xét có việc không kích bằng tên lửa vào các đơn vị quân đội Syria chịu trách nhiệm tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc các cứ điểm không quân và tên lửa đạn đạo của Syria.

Các cuộc tấn công kiểu này có thể được tiến hành từ tàu chiến Mỹ hoặc máy bay chiến đấu có khả năng bắn tên lửa từ bên ngoài không phận Syria, do đó tránh được hệ thống phòng không của nước này.

Trong khi đó, cũng theo Reuters, các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của ông Obama sẽ họp ở Nhà Trắng ngày cuối tuần để thảo luận các lựa chọn của Mỹ, kể cả khả năng hành động quân sự đối với chính quyền Al-Assad.

Ông Obama thận trọng

Tổng thống Obama, như mọi khi, vẫn tỏ ra thận trọng trong vấn đề can thiệp vào tình hình Syria. Theo Reuters, một mặt ông Obama gọi vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học ở ngoại vi Damascus là một “vụ việc lớn gây quan ngại nghiêm trọng”, mặt khác ông cho rằng không có gì phải vội vã trong việc đưa người Mỹ “sa lầy” vào một cuộc xung đột mới ở Trung Đông.

Theo AFP, ông cảnh báo nước Mỹ sẽ bị “kéo vào một cuộc can thiệp đầy đắt đỏ, tốn kém và khó khăn, một cuộc can thiệp có thể thật sự làm phát sinh thêm mâu thuẫn trong khu vực”. Ông nhận định: “Nếu nước Mỹ can thiệp và tấn công một nước khác mà chưa có yêu cầu của Liên Hiệp Quốc và không có bằng chứng rõ ràng để đưa ra, khi đó câu hỏi đặt ra là liệu luật pháp quốc tế có ủng hộ điều này hay không. Quan điểm cho rằng Mỹ bằng cách nào đó có thể giải quyết vấn đề sắc tộc phức tạp ở Syria đôi khi bị cường điệu hóa”.

Sự thận trọng của ông Obama trái ngược với lời kêu gọi hành động từ các đồng minh NATO như Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên đến nay, Nga vẫn cương quyết chống lại mọi khả năng can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Trong lúc ông Obama còn đang do dự việc can thiệp vào Syria thì một diễn biến liên quan có thể làm gia tăng sức ép lên Nhà Trắng. Các nguồn tin tình báo Mỹ và châu Âu vừa cho biết các đánh giá sơ bộ cho thấy Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ở ngoại vi thủ đô Damascus.

Tuy nhiên, Reuters dẫn các nguồn tin tình báo nói đánh giá này mới chỉ là sơ bộ, họ vẫn cần phải tìm các bằng chứng mang tính thuyết phục. Việc này có thể phải mất vài ngày, vài tuần hoặc lâu hơn.

Trong vài ngày tới, như AFP cho biết, các quan chức quân đội cấp cao của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau ở Jordan để bàn về tác động của cuộc xung đột ở Syria.

Theo Việt Phương (TTO)