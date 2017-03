Mỹ cách chức tướng giám sát kho tên lửa hạt nhân

Ông Michael Carey là tướng 2 sao trong Lực lượng không quân số 20 của Mỹ, chịu trách nhiệm coi sóc và đảm bảo 450 tên lửa đạn đạo liên lục địa tại 3 cơ sở của Mỹ luôn sẵn sàng hoạt động.

Phía không quân Mỹ cho biết Trung tướng James Kowalski, chỉ huy Lực lượng không quân Mỹ trên toàn cầu, đã đưa ra quyết định cách chức tướng Carey dựa trên những báo cáo thanh tra về “hành vi cư xử trong một nhiệm vụ tạm thời” nhưng khẳng định vụ cách chức này không liên quan đến việc vận hành kho tên lửa hạt nhân của Mỹ.

Trung tướng Kowalski phát biểu: “Thật không may khi tôi phải cách chức một sĩ quan đã phục vụ trong quân ngũ một cách đáng khen ngợi suốt 35 năm qua”. Trước mắt, phó Chỉ huy Lực lượng không quân toàn cầu Mỹ - Thiếu tướng Jack Weinstein - sẽ tạm thời thay thế tướng Carey trông coi kho tên lửa đạn đạo.

Tiểu sử của Michael Carey trong hồ sơ không quân Mỹ cho thấy viên tướng này từng phụ trách 9.600 sĩ quan tại 3 cánh quân của Mỹ, từng tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và 13 lần được khen thưởng.





Đây chỉ là một trong những vụ cách chức gần đây liên quan đến các tướng lĩnh giám sát vũ khí hạt nhân của Mỹ. Hôm 9-10, lực lượng hải quân Mỹ cũng thông báo cách chức Phó Đô đốc Tim Giardina khỏi vị trí Phó tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ (Stratcom) vì cáo buộc tham gia đánh bạc. Viên tướng này cũng đang phụ trách giám sát các lực lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Trước đó vào tháng 8, một đơn vị tên lửa hạt nhân ở căn cứ không quân Malstrom ở Montana (Mỹ) đã không đạt yêu cầu trong một cuộc thanh tra an ninh và an toàn hạt nhân, khiến một sĩ quan cấp cao bị bãi chức. Hồi tháng 5, 17 cán bộ phụ trách duy trì tên lửa đạn đạo tại căn cứ Minot ở Bắc bang Dakota cũng bị cho “ngồi ngoài” vì vi phạm các quy định về an toàn hạt nhân.

