Mỹ cấm chuyến bay chở nghị sỹ Iran đi qua không phận

Tin cho biết nhóm nghị sỹ trên do Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Đối ngoại của Quốc hội Iran, Alaeddin Ali Boroujerdi dẫn đầu trên đường đi thăm một số quốc gia bạn bè ở Mỹ Latinh, đã buộc phải thay đổi đường bay do không được Mỹ cho phép bay qua không phận nước này.

Theo báo chí Iran, sở dĩ Washington đưa ra quyết định trên vì họ cho rằng Iran ủng hộ các chế độ chống Mỹ và chống đế quốc ở Nam Mỹ và khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là Venezuela, nơi chống Mỹ quyết liệt song có quan hệ rất thân thiết với Iran./.

