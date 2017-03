Mỹ cân nhắc sử dụng kho dầu dự trữ chiến lược

Phát biểu trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của Đài truyền hình NBC, ông Daley nêu rõ Nhà Trắng đang cân nhắc các giải pháp, trong đó có việc mở kho dầu dự trữ chiến lược, coi đây là giải pháp trong ngắn hạn.



Ông cho biết chính quyền hết sức quan ngại trước việc giá dầu leo thang có thể tác động xấu tới đà phục hồi còn khá mong manh của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Các quan chức Washington đang làm việc với các tổ chức quốc tế để phối hợp các chính sách kiềm chế giá dầu.



Quốc hội Mỹ đã gây áp lực mạnh mẽ với chính quyền Obama trong việc xem xét nguồn cung cấp dầu khẩn cấp để giảm bớt những lo lắng của người tiêu dùng về giá xăng dầu đang leo thang, dự kiến có thể lên tới 4 USD/galông.



Giới phân tích cho rằng giá xăng dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi kinh tế của Mỹ, cũng như cơ hội tái tranh cử của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử năm 2012.



Giá dầu tại Mỹ ngày 4/3 đã tăng thêm 3 USD lên 105,17 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, tăng hơn 21% trong hơn hai tuần qua do những lo ngại liên quan đến tình hình bất ổn tại một số nước thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi.



Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), bạo động ở Libya - nước sản xuất dầu lớn thứ ba ở châu Phi, đã khiến sản lượng khai thác dầu của nước này (ước tính khoảng 1,6 triệu thùng/ngày) giảm 60%.



Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã giảm nhẹ các rủi ro đối với nguồn cung dầu do những bất ổn chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi.



Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tuần trước, ông Geithner đã bác bỏ nguy cơ khan hiếm nguồn cung mặt hàng chiến lược này trong thời gian tới có thể làm chậm đà phục hồi của nền kinh tế thế giới. Ông tuyên bố các nước giàu sẽ mở kho dự trữ chiến lược của mình trong trường hợp cần thiết để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.



Trong khi đó, các nghị sỹ Mỹ có những quan điểm trái ngược nhau về việc sử dụng kho dầu dự trữ chiến lược. Các nghị sỹ Dân chủ thì ủng hộ, trong khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa phản đối.



Thượng nghị sỹ Dân chủ Jay Rockefeller kêu gọi Tổng thống Obama cho phép "quyền rút hạn chế" lượng dầu dự trữ để bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lamar Alexander.



Lần gần đây nhất, Washington phải sử dụng đến quyền này là năm 2005 sau cơn bão Katrina, đã giúp giá dầu giảm khoảng 9%. Hiện kho dầu dự trữ chiến lược của Mỹ có khoảng 727 triệu thùng./.





(TTXVN/Vietnam+)