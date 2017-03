Mỹ cảnh báo di chuyển toàn cầu trước 11/9

Cùng với cảnh báo di chuyển toàn cầu đối với công dân, nước Mỹ đang siết chặt các biện pháp an ninh trước dịp kỷ niệm 10 năm vụ 11/9: Ảnh: NYdailynews

Cảnh báo kêu gọi những người mang quốc tịch Mỹ đang sống và đi lại ở nước ngoài cần đề cao cảnh giác, AFP cho hay. Bộ Ngoại giao Mỹ không chỉ ra một nguy cơ cụ thể nào về những cuộc tấn công có thể xảy ra, nhưng mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các chân rết từng tuyên bố ý đồ và khả năng tiến hành tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ.

"Trong quá khứ, các tổ chức khủng bố đã lên các kế hoạch tấn công trùng vào những ngày kỷ niệm đặc biệt", cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. Cảnh báo di chuyển toàn cầu đối với công dân Mỹ có hiệu lực trong 4 tháng và sẽ hết hạn vào ngày 2/1/2012.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Janet Napolitano, cho hay không có thông tin tình báo cụ thể và đáng tin cậy nào về việc Al-Qaeda và các chân rết đang lên các kế hoạch tấn công nhân dịp kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ.

"Nhưng chúng ta vẫn cần phải duy trì một trạng thái cảnh giác cao độ, và các biện pháp an ninh phải sẵn sàng để phát hiện và ngăn chặn các âm mưu nhằm vào nước Mỹ", bà Napolitano cho biết thêm. "Khi dịp kỷ niệm vụ 11/9 tới gần, an toàn và an ninh của người dân Mỹ là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Dẫu vẫn còn những nguy cơ tồn tại, nhưng đất nước của chúng ta đã mạnh mẽ hơn so với thời điểm xảy ra vụ 11/9, được chuẩn bị tốt hơn để đối đầu với những đe dọa, và kiên cường hơn bao giờ hết."

Sau vụ 11/9 các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ được thể hiện với quy mô lớn. Nhưng một số nhà lập pháp Mỹ gần đây thẳng thắn cho rằng vẫn còn một số lỗ hổng trong hệ thống an ninh nước này.

Sơ đồ mô tả toàn bộ diễn biến vụ khủng bố 11/9. Đồ họa: Medialab

Vào ngày 11/9 tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham dự các buổi lễ tưởng niệm tại 3 địa điểm bị tấn công: vị trí tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York; Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington; và Shanksville thuộc bang Pennsylvania, nơi chiếc máy bay mang số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines lao xuống sau cuộc giằng co giữa các hành khách và những kẻ khủng bố.

Vụ tấn công 11/9/2001 đã cướp đi sinh mạng của 3.000 người.

Theo Nhật Nam (VNE)