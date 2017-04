Mỹ: Chết vì cúm tăng nhanh ở Cali

Cúm sẽ lan nhanh mùa tựu trường Bộ Y tế Pháp nhận định cúm A/H1N1 có thể sẽ lây lan nhanh vào mùa tựu trường sắp tới vào tháng 9. Do đó, sau trường học, trại hè và bệnh viện, từ ngày 3-8 tới, chính phủ sẽ phân phát một triệu bản sách hướng dẫn phòng chống cúm cho các chủ doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, chính phủ chỉ đạo hai yêu cầu chính: Tổ chức phòng chống cúm và tổ chức lại lao động. Bộ Lao động đã yêu cầu các doanh nghiệp lập một kế hoạch gọi là Chương trình liên tục hoạt động với hai phương án đối phó: 25% lao động ngưng làm việc trong mùa dịch và 40% ngưng làm việc lúc cao điểm dịch. Để giải quyết tình trạng thiếu lao động, các doanh nghiệp có thể lập chương trình làm việc từ xa, tuyển lao động đã nghỉ hưu hoặc trao đổi lao động cho nhau. Theo đánh giá, tình hình lao động nghỉ việc do cúm xảy ra tập trung tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngày 30-7, Pháp đã thông báo ca chết đầu tiên (1.022 ca nhiễm). Bệnh nhân là một thiếu nữ 14 tuổi từng mắc bệnh phổi, bị khiếm khuyết di truyền từ lúc mới sinh. Như vậy, Pháp là nước thứ năm ở châu Âu có ca chết sau Anh (31 ca), Tây Ban Nha (bảy ca), Hungary (một ca) và Bỉ (một ca). Ca chết ở Bỉ xảy ra vào ngày 30-7 là một phụ nữ bị mắc bệnh phổi. Cũng trong ngày 30-7 lãnh thổ Đài Loan đã có ca chết đầu tiên. Ngày 30-7, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế ra thông cáo cho biết số hành khách quốc tế trong tháng 6 giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái và dịch cúm A/H1N1. Riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm đến 14,5%, trong đó 4% do dịch cúm. HOÀNG DUY (Theo le Monde, AFP)