Mỹ: Chuẩn bị lễ nhậm chức tổng thống

Ngày 11-1, buổi diễn tập lễ nhậm chức tổng thống đã diễn ra tại thủ đô Washington, D.C. với 5.000 người tham gia.

An ninh chưa có tiền lệ

Bộ An ninh nội địa Mỹ đã xếp ngày ông Barack Obama nhậm chức tổng thống 20-1 là sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt. Theo dự kiến, an ninh ở thủ đô Washington, D.C. sẽ được thắt chặt chưa từng có. Cảnh sát được trang bị công cụ chống bạo động. Binh lính tuần tra trên đường phố.

Bốn cây cầu lớn từ bang Virginia vào thủ đô sẽ đóng cửa từ chiều tối 19-1. Chỉ có xe buýt và người đi bộ được qua cầu. Ngoại trừ xe cứu thương, xe buýt, xe được ưu tiên, các phương tiện giao thông khác không được lưu thông trên hai con đường huyết mạch dẫn vào thủ đô (hai đường liên bang 395 và 66).

8.000 cảnh sát sẽ được huy động giữ gìn an ninh. Ngoài ra, 13.000 vệ binh cũng sẽ tham gia tuần tra. Trên đường phố ở trung tâm thủ đô, cứ cách ba mét có một cảnh sát. Máy bay chiến đấu quần đảo trên trời. Các đội phản ứng nhanh đều ở vị trí sẵn sàng.

Khu vực dành cho lễ nhậm chức đương nhiên sẽ bị phong tỏa. 13 điểm đi vào khu vực này sẽ được lắp đặt cổng kiểm tra an ninh như ở sân bay. Thời gian đợi kiểm tra an ninh có thể mất khoảng ba giờ.

Ngoài những thứ hiển nhiên cấm mang theo như súng ống, đạn dược, khách tham dự không được mang theo ba lô, xe đạp, va li, dù, xe đẩy trẻ em, áp phích vào khu vực lễ. Khách có thể mang theo điện thoại di động và máy ảnh nhưng không được mang theo túi xách đựng máy ảnh và giá đỡ máy ảnh. Cảnh sát khuyên khách tham dự nên nhắn tin vì các mạng di động có thể bị nghẽn.

Thị trưởng TP Washington dự đoán sẽ có 4-5 triệu người đến tham dự lễ nhậm chức nhưng chỉ có khoảng hai triệu người có mặt vì không đủ chỗ. Hiện nay, các khách sạn ở thủ đô đều đã kín chỗ. Nhiều người dân đã tranh thủ cho thuê nhà. Một chủ nhà gần khu vực Nhà Trắng ra giá 3.000 USD cho bốn đêm.

“Cháy” hàng lưu niệm

Trong ngày 9-11, 5.000 vé tham gia đoàn diễu hành trong lễ nhậm chức đã bán hết veo chỉ trong 60 giây. 94% số vé được đặt mua qua mạng, số còn lại mua qua điện thoại. Giá mỗi vé 25 USD. Lễ diễu hành sẽ diễn ra sau khi ông Barack Obama tuyên thệ nhậm chức.

Khoảng 60.000 người tình nguyện đã đăng ký phục vụ lễ nhậm chức trong khi ban tổ chức lễ chỉ cần từ 15.000 đến18.000 người. Người tình nguyện phải tự lo chi phí đi lại và chỗ ở nhưng được ăn uống miễn phí.

Một rừng ngôi sao màn bạc Hollywood và danh ca sẽ tham dự lễ nhậm chức và biểu diễn như nam diễn viên Tom Hanks (hai lần đoạt giải Oscar), nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, nữ ca sĩ nổi tiếng Beyonce Knowles, diễn viên gạo cội kiêm đạo diễn George Clooney, nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin...

Sắp đến ngày trọng đại, các mặt hàng có hình ảnh và khẩu hiệu vận động tranh cử của ông Barack Obama bán đắt như tôm tươi, sản xuất không kịp bán. Giá không hề rẻ dù kinh tế Mỹ đang đi xuống. Đơn đặt hàng đến từ nước ngoài như Na Uy, Thụy Điển, Singapore, Nhật, Anh.

Có lẽ mặt hàng lưu niệm rẻ tiền và hữu dụng nhất là thẻ đi tàu điện dài hạn SmartCard ở Washington, D.C. với hình ảnh ông Obama cười. Thẻ có gắn vi mạch và người sử dụng có thể nạp lại tiền.

Công ty Kem Ben & Jerry’s mượn câu khẩu hiệu vận động tranh cử “Yes, we can” (Vâng, chúng ta có thể) để tung ra loại kem Yes-Pecan ice-cream.

Công ty Truyện tranh Marvel Comics chuẩn bị tung ra tập truyện tranh cuộc phiêu lưu kỳ thú thứ 583 của Người Nhện, trong đó ông Barack Obama sẽ gặp nhân vật Người Nhện để đập tan âm mưu phá hoại lễ nhậm chức. Báo Washington Times cho biết sẽ phát hành số đặc biệt vào ngày 21-1.