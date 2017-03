Mỹ: Chuyển tiền, khi nào phải khai báo?

Tại tòa, công tố viên đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy bị cáo đã dùng cơ sở dịch vụ tại Houston và các chi nhánh ở bang California để nhận tiền lãi từ buôn ma túy.

Dong Dang Huynh là chủ dịch vụ chuyển tiền và bán vé máy bay US Tours and Remittance Inc. tại TP Houston (bang Texas).

Theo điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tài chính, Sở Thuế vụ và cơ quan điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ, từ tháng 1-2003 đến tháng 3-2004, cơ sở dịch vụ của bị cáo đã chuyển 24 triệu USD của những “khách hàng đặc biệt”.

Tiền mang danh là tiền của người thân gửi về cho thân nhân tại quê nhà, thực ra tiền đi lòng vòng rồi được chuyển lại cho bọn sản xuất ma túy tại Canada.

Luật chuyển tiền của liên bang quy định phải khai báo số tiền giao dịch qua bản tường trình chuyển tiền (currency transaction report–CTR) cho cơ quan thuế vụ.

Luật bang Texas yêu cầu công ty chuyển tiền phải khai báo tên người gửi tiền nếu số tiền chuyển trên 3.000 USD. Nếu số tiền trên 10.000 USD thì phải khai báo cho liên bang theo bản CTR. Tuy nhiên, có những lúc cơ sở dịch vụ của Dong Dang Huynh nhận chuyển tiền một lần lên đến 0,5 triệu USD.

Bị cáo khai sau khi nhận tiền chuyển, nhân viên văn phòng chia ra làm nhiều khoản, mỗi khoản dưới 3.000 USD rồi ghi tên người và biên lai giả để qua mặt kiểm toán của Sở Thuế vụ. Sau đó, bị cáo chuyển dần số tiền đi.

Ngoài Dong Dang Huynh, trong vụ án này còn có Lê Thị Phương Mai đã nhận tội có liên hệ trong đường dây chuyển tiền cho bọn sản xuất ma túy.